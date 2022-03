Diisukan Hadir Bulan Ini, Intip Perkiraan Ubahan Honda HR-V 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil baru Honda HR-V diisukan bakal meluncur pada Maret 2022. Kabar peluncuran ini sebenarnya sudah hadir sejak beberapa bulan lalu, di mana HR-V kepergok sedang melakukan proses syuting iklan di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Video tersebut sempat tersebar luas di media sosial melalui unggahan @indra_fathan pada awal tahun 2022. Terhitung ada dua mobil baru HR-V yang tertangkap kamera, yakni berwarna merah dan silver. Kedua model tersebut diyakini adalah tipe HR-V dan HR-V RS.

PT Honda Prospect Motor (HPM) sendiri beberapa waktu lalu memang sempat mengisyaratkan untuk meluncurkan All New HR-V. Isu itu beredar setelah mobil baru ini terdaftar dalam dokumen Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Samsat DKI Jakarta.

Terkait kabar tersebut, PT HPM pun mencoba memberikan tanggapannya. Akan tetapi, sampai saat ini Honda masih belum ingin membocorkan kejutan tersebut. Mereka lebih memilih untuk bersabar dalam menginformasikan mobil baru ini.

“Belum, nanti ada waktunya (HR-V generasi baru). Kita fokuskan sama konsumen yang sekarang, tunggu saja,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy beberapa waktu lalu.

Kini kabar kemunculan mobil baru Honda HR-V pun kembali mencuat. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan All New HR-V 2022 akan diluncurkan di pasar otomotif Indonesia pada bulan Maret ini.

All New HR-V sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan di pasar Thailand beberapa waktu lalu. Jika merujuk pada model baru dipasarkan di Thailand itu, All New Honda HR-V menggunakan beberapa fitur hybrid.

Pabrikan menyebut bahwa mobil baru itu sebagai Intelligent Multi Mode Drive Hybrid (i-MMD). Teknologinya dikombinasikan dengan mesin bensin Atkinon cycle 1.500 cc DOHC i-VTEC plus motor listrik.

Hasilnya, All New HR-V bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 daya kuda dan torsi puncak mencapai 127 Nm. Apabila digabungkan dengan motor listriknya, Honda HR-V terbaru ini bisa menhasilkan tenaga sebesar 131 daya kura dan torsi 253 Nm.

Akan tetapi, di Indonesia sendiri masih belum diketahui seperti apa spesifikasi Honda BR-V terbaru ini. Para pecinta otomotif baru akan mengetahuinya ketika mobil baru tersebut benar-benar meluncur di Tanah Air.

Secara tampilan, All New HR-V akan terlihat lebih gemuk dibandingkan dengan versi lamanya. Eksteriornya juga bakal lebih elegan dengan garis-garis karakter bak SUV premium. Patut dinantikan seperti apa tampilan sebenarnya dari Honda HR-V baru ini.

Baca: Motor Alex Rins Terbakar di FP4 MotoGP Mandalika

Ikuti kabar terkini MotoGP Mandalika hanya di kanal Otomotif.Tempo.co. Diliput secara eksklusif, langsung dari Sirkuit Mandalika.