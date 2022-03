Suzuki akan Produksi Kendaraan Listrik di India, Investasi Rp 19,6 Triliun

TEMPO.CO, New Delhi - Suzuki Motor berencana menginvestasikan US$ 1,37 miliar atau setara Rp 19,6 triliun (kurs US$ 1 = Rp 14.347) di India untuk memproduksi kendaraan listrik (EV) dan baterai, Reuters, Minggu, 20 Maret 2022.

Ini adalah rencana kendaraan listrik besar pertama yang diumumkan oleh Maruti Suzuki (sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Suzuki Jepang) untuk India dalam upaya menyelaraskan diri dengan strategi nasional dalam mengurangi ketergantungan minyak dan mengurangi polusi udara.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, mengunjungi mitranya dari India, Narendra Modi, pada hari Sabtu dan mengumumkan investasi US$ 42 miliar di India selama lima tahun ke depan.

Suzuki Motor Gujarat Private akan menginvestasikan 31 miliar rupee pada tahun 2025 untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk pembuatan baterai kendaraan dan 73 miliar rupee untuk pembangunan baterai kendaraan pabrik, kata perusahaan itu.

"Misi masa depan Suzuki adalah untuk mencapai netralitas karbon dengan mobil kecil," kata presiden Suzuki Motor Toshihiro Suzuki.

