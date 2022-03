Pameran Jakarta Auto Week Berakhir, Isuzu Bukukan Penjualan Mobil 256 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 telah berakhir pada Minggu lalu, 20 Maret 2022. Selama 8 hari acara, Isuzu mencatatkan penjualan mobil sebanyak 256 unit dengan nilai transaksi Rp 106,8 miliar.

"Hasil penjualan kami begitu bagus, artinya penerimaan masyarakat terhadap Isuzu begitu baik, sehingga kami tetap dipercaya dan diterima di hati masyarakat," kata President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Jap Ernando Demily dalam keterangan resminya hari ini, Senin, 21 Maret 2022.

Total penjualan mobil Isuzu di JAW 2022 ini disumbang seluruh model yang dipamerkan, mulai dari Isuzu Traga, Elf, GIGA, All New D-Max, hingga All New MU-X 4x4.

Menurut Ernando, capaian penjualan mobil Isuzu di Jakarta Auto Week 2022 tidak terlepas dari sejumlah program penjualan mobil dan promo. "Daya beli masyarakat juga sudah mulai meningkat lagi," ucapnya.

