Penjualan Mobil Honda Februari 2022 Naik 9,7 Persen, Brio dan BR-V Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan pertumbuhan penjualan mobil sebesar 9,7 persen pada periode Februari 2022. Selama bulan kedua tahun ini, Honda berhasil menjual sebanyak 7.727 unit kendaraannya.

Dari total penjualan mobil tersebut, Honda Brio menjadi penyumbang terbesar, yakni sebanyak 4.573 unit. Penjualan mobil Brio ini terdiri dari Brio Satya sebanyak 3.424 unit dan Brio RS 1.149 unit.

Secara keseluruhan, Brio berkontribusi 54 persen dari total penjualan mobil Honda di Februari 2022. Pencapaian penjualan Brio ini mengalami peningkatan 14,5 persen dibanding bulan Januari tahun ini.

Menurut Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy, penjualan mobil Brio ini sangat luar biasa. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa model tersebut masih terkendala produksi akibat krisis semikonduktor.

"Saat ini kami terus memaksimalkan kapasitas di dua lini produksi kami untuk memenuhi permintaan konsumen yang tinggi untuk Brio," kata Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 22 Maret 2022.

Kemudian untuk model terlaris kedua adalah All New Honda BR-V. Secara keseluruhan, BR-V terbaru sukses terjual 1.546 unit dan berkontribusi 18 persen terhadap total penjualan mobil Honda di Februari 2022.

Lalu, ada New Honda CR-V yang terjual 717 unit, HR-V 685 unit, Honda City Hatchback RS 623 unit, Honda Odyssey 8 unit, dan Honda Mobilio 1 unit.

Sementara dari segmen sedan, All New Honda Civic RS terjual 183 unit, All New Honda City 101 unit, Honda Accord 40 unit, serta Honda Civic Type R laku 1 unit selama Februari 2022.

