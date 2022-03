Keluarga Risman Berdoa untuk Kemenangan Miguel Oliveira di Malam Nisfu Syaban

TEMPO.CO, Lombok - Di balik momen kemenangan Miguel Oliveira pada ajang MotoGP Mandalika, nyatanya ada cerita unik. Teman asal Indonesia barunya, Risman, mengaku tak henti-hentinya berdoa untuk kemenangan sang pembalap.

Secara khusus Risman dan keluarganya bahkan berdoa untuk kemenangan Miguel saat malam Nisfu Syaban. Sekedar informasi, malam Nisfu Syaban diyakini umat Islam sebagai malam dikabulkannya doa-doa.

"Jelang final (balapan MotoGP Mandalika) itu pas malam Nisfu Syaban, saya ajak istri dan keluarga di rumah berdoa untuk Miguel" kata Risman, Senin, 21 Maret 2022.

Hubungan Miguel dan Risman bukan hanya sekedar hubungan seorang pembalap MotoGP dengan fansnya, atau sekedar hubungan tamu hotel dengan staf Novotel tempatnya menginap. Tapi lebih dari itu. Mereka sudah layaknya saudara.

Dalam pertemuan yang singkat, hanya empat hari chemistry di antara mereka terbangun. Pembicaraan antar Miguel dan Risman tak sekedar basa basi antara tamu hotel dan staf hotel. Tapi sudah masuk ke pembicaraan tentang keluarga.

Secara kebetulan Miguel dan Risman sama-sama memiliki bayi. "Miquel bilang jika nanti naik podium di Mandalika, dia akan mempersembahkan trofi kemenangannya untuk putrinya yang masih bayi," cerita Risman. "Saya juga punya bayi yang umurnya hampir sama, sekitar sebulan."

Orang tua Miguel yang hadir menemani anaknya dia ajang MotoGP Mandalika, juga secara khusus meminta Risman Berdoa untuk kemenangan pembalap asal Portugal itu. "Saya bilang anakmu bakal juara, kami sekeluarga berdoa untuknya," Ujar Risman.

Saat sarapan, di hari Minggu menjelang balapan, Risman mengingatkan Miguel untuk tidak terlalu banyak makan. "Came on brother, it's your race," kata Risman kepada Miguel.

Dan di momen puncak itu, Miguel tampil penuh percaya diri. Dia menjadi juara MotoGP pertama musim ini di Sirkuit Mandalika. Sebagai saudara yang merasa sangat terbantu dengan doa dan semangat yang sudah diberikan, Miguel secara khusus mempersembahkan kemenangannya kepada Risman.

ABDUL LATIEF APRIAMAN