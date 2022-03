Honda HR-V Terbaru Meluncur, Stok Model Lama Masih 300 Unit

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model terbaru dari Honda HR-V pada Rabu, 23 Maret 2022. Hadir dengan tampilan yang lebih baru, All New Honda HR-V sudah dibekali fitur keselamatan Honda Sensing untuk semua tipenya. FOTO: PT HPM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan generasi terbaru dari Honda HR-V. Setelah kehadiran All New HR-V, HPM mengungkapkan bahwa HR-V model lama sudah tidak diproduksi lagi.

"Generasi lama sudah tidak diproduksi lagi sejak awal bulan lalu (Februari)," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam acara peluncuran virtual All New Honda HR-V, Rabu, 23 Maret 2022.

Menurut Billy, saat ini ketersediaan unit Honda HR-V yang lama hanya tersisa kurang dari 300 unit di seluruh Indonesia. Jumlah ini disebut akan terus berkurang seiring dengan pesanan konsumen kepada dealer.

Sebagai informasi, Honda HR-V pertama kali diperkenalkan dan dipasarkan di Indonesia sejak 2015. Menurut Billy, selama periode 2015 hingga Februari 2022, sudah ada sekitar 208.794 unit Honda HR-V generasi pertama yang terjual di Tanah Air.

"Sejak pertama kali dipasarkan, HR-V secara konsisten memimpin penjualan di kelasnya. HR-V hadir di saat market medium SUV mulai berkembang di Indonesia," ujarnya.

Saat ini Honda sudah mulai memasarkan All New Honda HR-V dengan harga mulai dari Rp 355,9 juta untuk varian terendah dan Rp 499,9 juta untuk varian RS. Perlu diketahui, HR-V terbaru dipasarkan dalam empat varian, yakni S, E, SE, dan RS.

Honda HR-V terbaru dibekali mesin 1.5L i-VTEC DOHC yang menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Sementara untuk varian RS disematkan mesin Turbo 1.5L VTEC yang mampu menyemburkan tenaga 177 PS dan torsi puncaknya mencapai 240 Nm.

All New Honda HR-V tersedia dalam 6 pilihan warna, yakni Sand Khaki Pearl sebagai warna baru, kemudian ada warna Ignite Red Metallic untuk tipe RS, serta empat warna lain, yakni Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, dan Platinum White Pearl.

