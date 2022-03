Tahukah Bedanya Servis Berkala dan Tune Up Mobil?

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda yang memiliki mobil, merawatnya adalah sebuah hal yang tak boleh terlewat dan harus diperhatikan. Perawatan mobil dibagi ke dalam dua jenis, yaitu servis rutin atau berkala dan tune up.

Namun, mungkin banyak dari Anda yang masih belum terlalu paham mengenai antara servis berkala dan tune up mobil. Padahal, keduanya adalah hal yang penting supaya mobil bisa terus digunakan dengan performa yang baik.

Perbedaan Servis Berkala dan Tune Up

Lalu, apa itu servis berkala dan tune up serta apa perbedaan keduanya?

Servis Berkala

Mengutip laman resmi Suzuki, servis rutin atau berkala adalah kegiatan perawatan berupa servis terhadap kendaraan yang dilakukan dengan jadwal tertentu. Biasanya jadwal servis rutin disesuaikan dengan buku panduan kendaraan. Pada umumnya, biaya yang dikenakan untuk servis mobil disesuaikan dengan kilometer yang sudah ditempuh oleh sebuah mobil.

Selain itu, biaya juga dipengaruhi oleh jenis mobil. Lalu, dalam servis rutin biasanya akan mengecek beberapa komponen mobil, seperti sistem aki, sistem kemudi, baut, idle mesin, tekanan angin roda, filter udara, dan mengecek apakah ada rembesan oli.

Tune Up

Berbeda dengan servis rutin atau berkala, tune up mobil adalah penyetelan ulang semua komponen yang ada pada mobil. Sejatinya, manfaat dari tune up tidak juah berbeda dengan ervis rutin, yaitu ntuk menjaga performa mobil supaya tetap berjalan baik. Namun, tune up biasanya memiliki biaya yang lebih mahal dibandingkan servis rutin.

Selain itu, waktu untuk tune up biasanya saat mobil sudah menempuh jarak 120.000 km dan mobil sudah tidak nyaman untuk dikendarai. Selain itu, dibandingkan dengan servis rutin, tune up akan memerika seluruh komponen mobil dan memastikan apakah semuanya dalam kondisi baik. Jika tidak dalam kondisi baik, komponen tersebut akan segera diganti.

EIBEN HEIZIER

