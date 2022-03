Daftar Promo Mobil Honda di IIMS 2022, DP Ringan 10 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022. Dalam pameran ini, Honda memboyong 16 mobil terbaru, termasuk All New HR-V yang diluncurkan belum lama ini.

Di IIMS 2022, menghadirkan sejumlah program penjualan dan purna jual bagi konsumen. Promo-promo pembelian mobil baru dikemas dalam program bertajuk “Ketupat Lebaran”.

“Ajang IIMS 2022 hadir di waktu yang sangat baik, terutama menjelang musim Lebaran di mana bisanya permintaan pasar otomotif meningkat. Oleh sebab itu kami menawarkan program penjualan yang akan memberikan keuntungan sekaligus meringankan konsumen untuk memiliki mobil Honda,” kata Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di IIMS Hybrid 2022 hari ini, Kamis, 31 Maret 2022.

Program Ketupat Lebaran ini meliputi DP ringan mulai 10 persen, Bunga rendah mulai 0 persen, cicilan ringan mulai Rp 2 juta dan tenor hingga 7 tahun.

Selain itu juga ada lucky dip hingga ratusan juta rupiah dan sejumlah hadiah menarik seperti 2 unit sepeda motor, 2 smartphone 5G, 22 smartphone 4G, 222 voucher BBM, serta bebas biaya perawatan berkala sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun.

Berikut adalah daftar mobil Honda yang dipajang di IIMS Hybrid 2022.

1. All New Honda HR-V Turbo RS

3. All New Honda HR-V SE CVT

4. All New Honda HR-V E CVT

5. New Honda Brio Satya E CVT

6. New Honda Brio RS

8. Honda City Hatchback RS

9. All New Honda BR-V E CVT

10. All New Honda BR-V Prestige CVT

12. All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSING

13. New Honda CR-V Black Edition

14. New Honda CR-V 1.5L

15. All New Honda Civic RS

16. Honda SUV RS Concept



