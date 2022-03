Mobil Listrik Wuling Hadir di IIMS Hybrid 2022, Bakal Dijual Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motor turut hadir di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid, Kamis, 31 Maret 2022. Dalam kesempatan ini, produsen Cina itu mencoba untuk memperkenalkan konsep Wuling GSEV kepada publik.

Kehadiran GSEV ini nyatanya sebagai bentuk kesiapan Wuling dalam keikutsertaan mendukung percepatan mobil listrik di Indonesia.

Selain itu, Wuling juga turut membawa mobil barunya New Cortez pada pameran otomotif ini. Hanya mengingatkan kembali, mobil ini telah diluncurkan secara resmi di pasar Indonesia pada 24 Maret 2022.

Mengusung tema ‘Experience The Next Innovation’, Wuling dipasyikan bakal fokus pada pengelaman berkendara dengan dukungan sejumlah inovasi terkini. Hal itu dibenarkan langsung oleh Vice President Wuling Motors Han Dehong.

“Tema ini merupakan wujud semangat kami dalam berpacu menjadi yang terbaik melalui pengalaman inovasi, baik dari sisi produk dan layanan, serta dedikasi kepada konsumen. Tidak berhenti di situ, komitmen Wuling dalam hal inovasi pun berlanjut dengan adanya Sketch Reveal The Next Generation Wuling GSEV yang akan dipasarkan tahun ini,” kata dia.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa Wuling turut menghadirkan inovasi terkini dalam pameran IIMS Hybrid 2022. Benerapa inovasi modern itu adalah Almaz Drive ‘Unlimited Way’, Almaz RS ‘Intelligent Digital Car’, sampai dengan New Cortez ‘Innovating Comfort Zone’.

Lalu ada juga Wuling Indonesian Command atau WIND yang ada di Almaz, Almaz RS dan New Cortez. Kemudian, Internet of Vehicle (IoV) yang diaplikasikan di Almaz RS dan New Cortez. Terakhir, Advance Driving Assistance System (ADAS) yang disematkan di Almaz RS.

“Dalam pameran ini konsumen bisa mencoba New Cortez, Smart MPV yang nyaman serta Almaz RS yang dilengkapi dengan ADAS di area test drive IIMS 2022. Selain itu kami membawa sketsa The Next Generation GSEV,” ujar Han Dehong menambahkan.

