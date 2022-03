Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Resmi Diluncurkan di IIMS 2022, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan mobil listrik terbarunya, Hyundai Ioniq 5 dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 hari ini, Kamis, 31 Maret 2022.

Hyundai Ioniq 5 diklaim sebagai mobil listrik murni pertama yang diproduksi massal di Indonesia. Mobil listrik ini diproduksi di Pabrik Hyundai yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Melalui Ioniq 5, Hyundai membuktikan komitmennya untuk membangun mobilitas masa depan, sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu pemain penting di dunia. Ioniq 5 memiliki semua kelebihan yang selama ini diinginkan masyarakat Indonesia," kata President Director PT HMID SungJong Ha dalam acara peluncuran Hyundai Ioniq 5 di IIMS 2022 hari ini.

Bicara tampilan, Hyundai Ioniq 5 menampilkan desain futuristik dan menjadi mobil listrik pertama yang dibangun di atas platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP). E-GMP merupakan sebuah platform yang dirancang Hyundai Motor Group khusus untuk model kendaraan BEV.

Hyundai Ioniq 5 di IIMS 2022. 31 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Tampilan Ioniq 5 mengusung desain ikonik Hyundai Pony yang merupakan mobil pertama Hyundai di dunia yang diperkenalkan pada tahun 1974. Mobil listrik Ioniq 5 menampilkan lampu depan LED dengan desain parametric pixel dan front center garnish hidden LED. Selain itu kap mesin Ioniq 5 mengusung tipe clamshell yang mampu mengoptimalkan sisi aerodinamika.

Pada bagian belakangnya, Hyundai Ioniq 5 menggunakan lampu rem dengan desain parametric pixel yang dipadukan degan spoiler yang aerodinamis. Dari sisi bodinya, terlihat gagang pintu tipe flush door handles yang saat diratakan, gagang pintu ini menyatu dengan bodi. Flush door handles ini bekerja manual pada tipe Prime dan bekerja otomatis pada tipe Signature.

Pada bagian interiornya, Hyundai Ioniq 5 mengusung konsep ramah lingkungan. Ini terlihat dari material jok yang diklaim terbuat dari botol PET daur ulang dan detail pintunya terbuat dari 100 persen kerta HDPE yang dapat didaur ulang.Trim pintu dicat dengan cat berbahan alami mengandung minyak yang diekstrak dari tanaman seperti bunga lobak dan jagung.

Hyundai Ioniq 5 dibekali layar infotainment 12,3 inci full TFT LCD Touch Audio Display. Kemudian mobil listrik ini juga dibekali fitur Premium Relaxation Seat, LED ambient mood lightning, dan BOSE Premium Sound System dengan total 8 speakers. Terdapat tiga mode berkendara pada Ioniq 5, yakni Normal, Sport, dan Eco.

Ioniq 5 tersedia dalam empat varian, yakni Prime Standar Range, Prime Long Range, Signature Standar Range, dan Signature Long Range. Tipe Prime Standar dan Signature Standar mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 8,5 detik. Sementara tipe Prime Long Range dan Signature Long Range mampu menuntaskan jarak 0-100 km/jam dalam waktu 7,4 detik.

Soal jarak tempuh, Ioniq 5 Prime Standar dan Signature Standar mampu menempuh jarak maksimal 384 km dalam sekali pengisian daya. Sedangkan tipe Prime Long Range mampu menempuh jarak 481 km dan tipe Signature Long Range sejauh 451 km.

Hyundai Ioniq 5 di IIMS 2022. 31 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Hyundai Ioniq 5 memiliki opsi pengisian daya yang bervariatif. Tipe Prime Standard dan Signature Standard butuh waktu 5 jam dan 6 jam untuk tipe Prime Long Range dan Signature Long Range. Waktu pengisian ini bisa dicapai dengan penggunaan fasilitas wall charger atau AC Charger.

Sementara dengan fast charging atau DC Charger kapasitas 50 kW, pengisian baterai hingga 80 persen membutuhkan waktu 46 menit untuk tipe Prime dan Signature Standar. Lalu untuk tipe Prime dan Signature Long Range membutuhkan waktu 57 menit. Hyundai juga berencana menghadirkan fasilitas super fast-charging berdaya 350 kW yang bisa mengisi daya hingga 80 persen dalam waktu 18 menit.

Mobil listrik terbaru Hyundai ini turut dibekali fitur canggih seperti Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), hingga Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC w/ S&G).

Hyundai Ioniq 5 tersedia dalam lima varian warna, yakni Optic White, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, dan Gravity Gold Matte. Sedangkan untuk warna interior tersedia dalam Black 1-tone.

Hyundai Indonesia belum mengumumkan berapa banderol untuk Ioniq 5 ini, namun disebut harganya lebih mahal dari Ioniq EV dan Kona EV. Hyundai juga sudah membuka pemesanan untuk Ioniq 5 ini dalam tahap pre-order dan unit akan didistribusikan mulai April 2022.

