PT Honda Prospect Motor Perkenalkan Kotaro Shimizu Sebagai Presdir Baru

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan barunya. Kini Presiden Direktur HPM Takehiro Watanabe digantikan oleh Kotaro Shimizu.

Takehiro Watanabe menjabat sebagai Presiden Direktur HPM sejak tahun 2017. Di bawah kepemimpinan Watanabe, HPM telah meluncurkan total 23 model mobil di berbagai segmen, seperti All New BR-V, All New HR-V, hingga Honda City Hatchback RS.

Watanabe juga sukses membawa Honda Brio untuk pertama kalinya menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Kemudian Honda Brio ini juga memulai ekspornya sejak April 2019 dan bulan kemarin, HPM juga melakukan ekspor perdana untuk All New Honda BR-V.

Di bawah kepemimpinan Watanabe kurang lebih 5 tahun, Honda telah dianugerahi 113 penghargaan dalam kurun waktu 2017 hingga 2022. Salah satunya adalah penghargaan sebagai Car of The Year 2021 untuk Honda City Hatchback RS. Selama lima tahun, Honda juga telah berekspansi dari 13 dealer menjadi 156 dealer.

"Banyak tantangan selama 5 tahun ini, terutama karena pandemi yang berdampak besar terhadap pasar otomotif di Indonesia. Saya bangga dapat memperkenalkan produk-produk berkualitas untuk konsumen Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara," ujar Watanabe dalam seremoni serah terima jabatan Presiden Direktur baru HPM hari ini, Jumat, 1 April 2022.

Shimizu bukanlah orang baru di Honda. Dirinya pertama kali bergabung dengan Honda pada tahun 2001. Shimizu juga sempat ditugaskan di beberapa negara, misalnya di Honda Vietnam pada tahun 2005 dan dilanjutkan ke Honda Automobile Thailand.

Di tahun 2011, Shimizu kembali ditugaskan ke American Honda Motor, tempat di mana dirinya dan Watanabe bekerja dalam satu tim. Lalu Shimizu ditugaskan di Dong Feng Honda Cina pada tahun 2016 dan 2019 dipindahtugaskan ke Honda Motor Co., Ltd. Setelah itu barulah Shimizu menjabat Presiden Direktur PT HPM di tahun ini.

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Honda. Saya sangat bangga diberikan kepercayaan untuk dapat memimpin Honda Prospect Motor sebagai pasar yang sangat berpotensi," kata Shimizu.

