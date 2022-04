Hyundai Ioniq 5 Dibekali Teknologi Keselamatan Canggih SmartSense

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik yang menggunakan platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Mobil ini juga sudah dibekali teknologi keselamatan canggih, Hyundai SmartSense.

Hyundai Smartsense merupakan kumpulan perangkat keselamatan pasif yang berfungsi untuk mencegah kecelakaan daripada meminimalisir akibat dari kecelakaan. Untuk memprediksi ini, sistem akan mempertimbangkan beberapa variabel seperti kecepatan mobil dan objek di depannya.

Di dalam SmartSense ini terdapat beberapa fitur keselamatan. Berikut rangakaian fitur keselamatan Hyundai SmartSense dengan fungsinya.

1. Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), yang berfungsi membaca kondisi jalan di depan melalui kamera. Fitur ini secara otomatis akan melakukan pengereman ketika mendeteksi mobil di depan yang mengerem mendadak.

2. Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), merupakan dua fitur yang berfungsi menjaga mobil tetap di dalam marka jalan melalui informasi secara visual dan audio serta dukungan koreksi pada kemudi. Saat marka jalan tidak tersedia, fitur LFA akan bermanuver mengikuti kendaraan yang ada di depannya.

3. Blind Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), merupakan fitur yang menggunakan dua sensor radar di bumper belakang. Fungsinya untuk memperingatkan pengemudi tentang lalu lintas di area blind-spot. Fitur ini juga akan membantu melakukan pengereman apabila terdeteksi risiko benturan atau tabrakan dengan objek atau kendaraan lain yang datang dari arah belakang.

4. Blind Spot View Monitor (BVM) dan Surround View Monitor (SVM), merupakan fitur pantauan sekitar mobil yang menampilkan titik buta pengemudi, sehingga pengemudi bisa melihat area sekeliling.

5. Drive Attention Warning (DAW), fitur yang memberikan peringatan ketika tanda-tanda kelalaian pengemudi terdeteksi dan merekomendasikan istirahat jika diperlukan.

6. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), fitur ini berfungsi saat kendaraan mundur dari posisi parkir, sensor akan mendeteksi kendaraan mendekat dari kiri atau kanan belakang. Fitur ini akan memberikan peringatan audio dan jika diperlukan, akan mengaktifkan rem secara otomatis.

7. Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC with S&G), fitur yang berfungsi mempertahankan jarak yang ditentukan dari kendaraan depan dan secara otomatis menyesuaikan kecepatan ke batas yang telah ditentukan.

Selain fitur keselamatan yang ada pada fitur Hyundai SmartSense, mobil listrik Hyundai Ioniq 5 juga memiliki sejumlah fitur keamanan lain seperti High Beam Assist (HBA), Surround View Monitor (SVM), Brake Assist System (BAS), Vehicle Stability Management (VSM), Emergency Stop Signal (ESS), Rear Occupant Alert (ROA), dan Virtual Engine Sound System (VESS).

