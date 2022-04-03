Minggu, 3 April 2022
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Hasil Kualifikasi Moto3 Argentina: Sergio Garcia Terdepan, Mario Aji Urutan 20

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Rafif Rahedian

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    Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji memacu kecepatan sepeda motornya saat latihan bebas 3 (FP3) Moto3 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Sabtu, 19 Maret 2022. Foto : Dok. Honda Team Asia

    Pembalap Honda Team Asia Mario Suryo Aji memacu kecepatan sepeda motornya saat latihan bebas 3 (FP3) Moto3 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Sabtu, 19 Maret 2022. Foto : Dok. Honda Team Asia

    TEMPO.CO, JakartaMario Suryo Aji telah menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 Argentina pada Minggu dini hari WIB, 3 April 2022. Hasilnya pun terbilang tak begitu gemilang bagi pembalap berkebangsaan Indonesia tersebut.

    Pasalnya, Mario Aji gagal lolos ke kualifikasi 2 Moto3 Argentina 2022. Itu terjadi ketika dirinya hanya mampu menempati posisi ke-6 di sesi pertama kualifikasi. Butuh dua peringkat lagi baginya agar masuk kualifikasi 2.

    Rider Honda Team Asia tersebut diketahui menyelesaikan sesi dengan catatan waktu 1 menit 50.104 detik. Dirinya terpaut 0.282 detik dari pembalap tercepar di kualifikasi 1 Moto3 Argentina, Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI).

    Teman setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato juga gagal masuk kualifikasi 2 di Sirkuit Autodrome Termas del Rio Hondo. Pembalap asal Jepang tersebut hanya mampu menempati posisi ke-8 di sesi pertama ini.

    Alhasil, secara keseluruhan Mario Aji hanya mampu menempati posisi ke-20 di sesi kualifikasi Moto3 Argentina. Sedangkan Taiyo Furusato berada di peringkat ke-22 lewat catatan waktu 1 menit 50.209 detik.

    Sementara itu, Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team) berhasil merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 48.429 detik. Pada urutan kedua dihuni oleh Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max), dan posisi tiga diisi Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team).

    Hasil Kualifikasi Moto3 Argentina 2022

    1. Sergio Garcia - GASGAS Aspar Team
    2. Ayumu Sasaki - Sterilgarda Max Racing Team
    3. Izan Guevara - GASGAS Aspar Team
    4. Riccardo Rossi - Sic58 Squadra Corse
    5. Joel Kelso - CIP Green Power
    6. Daniel Holgado - Red Bull KTM Ajo
    7. Xavier Artigas - CFMOTO Racing PrustelGP
    8. Andrea Migno - Rivacold Snipers Team
    9. Tatsuki Suzuki - Leopard Racing
    10. Diogo Moreira - MT Helmets - MSI
    11. Dennis Foggia - Leopard Racing
    12. Jaume Masia - Red Bull KTM Ajo
    13. Kaito Toba - CIP Green Power
    14. Ryusei Yamanaka - MT Helmets - MSI
    15. Ivan Ortola - Team MTA
    16. Deniz Oncu - Red Bull KTM Tech 3
    17. Stefano Nepa - Team MTA
    18. Carlos Tatay - CFMOTO Racing PrustelGP
    19. Scott Odgen - VisionTrack Racing Team
    20. Mario Aji - Honda Team Asia
    21. Elia Bartolini - QJMOTOR Avintia Racing Team
    22. Taiyo Furusato - Honda Team Asia
    23. Adrian Fernandez - Red Bull KTM Tech 3
    24. Matteo Bertelle - QJMOTOR Avintia Racing Team
    25. Alberto Surra - Rivacold Snipers Team
    26. Lorenzo Fellon - Sic58 Squadra Corse
    27. Ana Carrasco - BOE SKX
    28. Gerard Riu Male - BOE SKX
    29. Joshua Whatley - VisionTrack Racing Team

    Baca: Hasil FP2 Moto3 Argentina: Guevara Terdepan, Mario Aji Turun 2 Peringkat

    MOTOGP

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  • Mario Aji
  • Moto3
  • Argentina
  • Honda Team Asia
  • Mario Suryo Aji
  • Taiyo Furusato

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