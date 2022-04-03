Hasil Kualifikasi Moto3 Argentina: Sergio Garcia Terdepan, Mario Aji Urutan 20

TEMPO.CO, Jakarta - Mario Suryo Aji telah menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 Argentina pada Minggu dini hari WIB, 3 April 2022. Hasilnya pun terbilang tak begitu gemilang bagi pembalap berkebangsaan Indonesia tersebut.
Pasalnya, Mario Aji gagal lolos ke kualifikasi 2 Moto3 Argentina 2022. Itu terjadi ketika dirinya hanya mampu menempati posisi ke-6 di sesi pertama kualifikasi. Butuh dua peringkat lagi baginya agar masuk kualifikasi 2.
Rider Honda Team Asia tersebut diketahui menyelesaikan sesi dengan catatan waktu 1 menit 50.104 detik. Dirinya terpaut 0.282 detik dari pembalap tercepar di kualifikasi 1 Moto3 Argentina, Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI).
Teman setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato juga gagal masuk kualifikasi 2 di Sirkuit Autodrome Termas del Rio Hondo. Pembalap asal Jepang tersebut hanya mampu menempati posisi ke-8 di sesi pertama ini.
Alhasil, secara keseluruhan Mario Aji hanya mampu menempati posisi ke-20 di sesi kualifikasi Moto3 Argentina. Sedangkan Taiyo Furusato berada di peringkat ke-22 lewat catatan waktu 1 menit 50.209 detik.
Sementara itu, Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team) berhasil merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 48.429 detik. Pada urutan kedua dihuni oleh Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max), dan posisi tiga diisi Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team).
Hasil Kualifikasi Moto3 Argentina 2022
- Sergio Garcia - GASGAS Aspar Team
- Ayumu Sasaki - Sterilgarda Max Racing Team
- Izan Guevara - GASGAS Aspar Team
- Riccardo Rossi - Sic58 Squadra Corse
- Joel Kelso - CIP Green Power
- Daniel Holgado - Red Bull KTM Ajo
- Xavier Artigas - CFMOTO Racing PrustelGP
- Andrea Migno - Rivacold Snipers Team
- Tatsuki Suzuki - Leopard Racing
- Diogo Moreira - MT Helmets - MSI
- Dennis Foggia - Leopard Racing
- Jaume Masia - Red Bull KTM Ajo
- Kaito Toba - CIP Green Power
- Ryusei Yamanaka - MT Helmets - MSI
- Ivan Ortola - Team MTA
- Deniz Oncu - Red Bull KTM Tech 3
- Stefano Nepa - Team MTA
- Carlos Tatay - CFMOTO Racing PrustelGP
- Scott Odgen - VisionTrack Racing Team
- Mario Aji - Honda Team Asia
- Elia Bartolini - QJMOTOR Avintia Racing Team
- Taiyo Furusato - Honda Team Asia
- Adrian Fernandez - Red Bull KTM Tech 3
- Matteo Bertelle - QJMOTOR Avintia Racing Team
- Alberto Surra - Rivacold Snipers Team
- Lorenzo Fellon - Sic58 Squadra Corse
- Ana Carrasco - BOE SKX
- Gerard Riu Male - BOE SKX
- Joshua Whatley - VisionTrack Racing Team
Baca: Hasil FP2 Moto3 Argentina: Guevara Terdepan, Mario Aji Turun 2 Peringkat
MOTOGP
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.