Mazda CX-5 Masuk Lagi ke Indonesia, Lihat keunggulan SUV Premium Ini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) mengimpor Mazda CX-5 ke pasar otomotif Indonesia. Mobil ini laris pasda 20202 karena keunggulan dari fitur dan desainnya.

"The New Mazda CX-5 adalah produk unggulan Mazda yang telah disempurnakan sebagai Premium SUV terbaik di kelasnya. Definitely More Than Yours," kata Managing Director PT EMI Ricky Thio dalam keterangan resmi yang dikutip hari ini, Minggu, 3 April 2022.

Selama 2020 penjualan mobil SUV premium Mazda CX-5 secara ritel (dari dealer ke pelanggan) sebanyak 2.611 unit. Saking banyaknya penggemar pada 2020, sampai persediaan mobil Mazda CX-5 ludes di pasaran karena sangat digemari oleh konsumen Indonesia.

"Sampai saat ini, unit dari Mazda CX-5 sudah tidak ada lagi, alias sold out," kata Head of Sales PT PT Eurokars Motor Indonesia Dedy Kurniawan Saputro pada Selasa, 9 Maret 2021.

Sejak saat itu, baru sekarang PT EMI membawa lagi Mazda CX-5 yang laris itu ke Indonesia.

Kini, PT EMI menggandeng seorang public figure sebagai brand ambasador New Mazda CX-5, yakni Denny Sumargo. Dia akan menjadi the face of Mazda CX-5 untuk menawarkan inovasi model lainnya untuk pecinta Mazda.

"Kami yakin the New Mazda CX-5 akan sukses meluncur di Indonesia,” kata Ricky Thio.

The New Mazda CX-5 hadir dengan berbagai elemen baru di bagian eksterior, seperti Front Grille yang mengedepankan desain 3 dimensi yang terlihat seolah-olah mengambang.

Mazda CX-5 sudah dilengkapi Signature Wing baru dengan frame tebal yang menegaskan image kuat dan kokoh, desain beserta fitting lampu front end rear lamp yang berubah. Desain ini memuncuilkan tampilan yang lebih mewah dan eye-catching.

The New CX-5 dilengkapi dengan Skyactiv-Vehicle Architecture, pendekatan unik terhadap teknologi struktur kendaraan baik dari body, suspensi, hingga kursi.

SUV premium The New Mazda CX-5 sudah dilengkapi dengan serangkaian fitur safety lengkap seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) yang membantu pengemudi menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya ketika diaktifkan.

Mazda CX-5 juga memiliki fitur keselamatan Lane Departure Warning System, Lane Keep Assist, serta Cruising and Traffic Support.

