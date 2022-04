Mitsubishi Pajero Sport Pakai Mesin Euro 4, Harga Naik Rp 7 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengatakan mulai April 2022 seluruh model Mitsubishi Pajero Sport menggunakan mesin berstandar Euro 4 sesuai aturan pemerintah.

"Bulan berikutnya produk lain akan menyusul, yakni Triton dan L300," kata Group Head of Regional Sales on Sales & Marketing Division PT MMKSI Budi Daulay dalam konferensi pers di arena IIMS Hybrid 2022 pada Senin, 4 April 2022.

Menurut Daulay, harga SUV Mitsubishi Pajero Sport yang berstandar Euro 4 lebih tinggi daripada model sebelumnya. Namun, Mitsubishi belum mengumumkan harganya.

Mitsubishi Triton terbaru ikut dipamerkan di GIIAS Makassar. Pameran ini digelar di Celebes Convention Center, Makassar, 11 – 15 September 2019. TEMPO/Khairul Imam Ghozali

Menurut Deputy Group Head Sales and Marketing Planning and Operation MMKSI Muhammad Arwani, harga mobil Mitsubishi per April memang naik akibat kenaikan PPN sebesar 1 persen sehingga menjadi 11 persen.

"Xpander kenaikan harganya sekitar Rp 3 juta dan Pajero Sport naik Rp 5 juta sampai Rp 7 juta tergantung variannya," kata Arwani.

Menurut dia, kenaikan harga Pajero Sport, L300, dan Mitsubishi Triton sejalan dengan perubahan spek mesin menjadi berstandar emisi Euro 4.

