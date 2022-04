Daftar Harga Mobil Mitsubishi April 2022, Xpander Naik Rp 3 Juta Imbas PPN Naik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menaikkan harga mobil baru per April 2022 karena pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 10 menjadi 11 persen.

Deputy Group Head Sales and Marketing Planning and Operation MMKSI Muhammad Arwani mengatakan harga mobil Mitsubishi naik Rp 3 juta sampai Rp 7 juta tergantung variannya.

Dia mencontohkan, harga mobil baru MPV Mitsubishi Xpander naik sekitar Rp 3 juta.

"Untuk Pajero Sport naik harga Rp 5 juta sampai Rp 7 juta," ucap Arwani dalam konferensi di arena IIMS Hybrid 2022 pada Senin, 4 April 2022.

Adapun Mitsubishi Outlander PHEV naik harga Rp 8 juta menjadi Rp 888 juta. Tapi ada harga spesial untuk warna putih dan hitam yang tersedia di dealer mobil.

Berikut daftar harga mobil baru Mitsubishi April 2022 setelah PPN naik menjadi 11 persen:

Mitsubishi Pajero Sport

Dakar Ultimate 4X4 AT Rp 709.500.000

Dakar Ultimate 4X2 AT Rp 649.800.000

Dakar 4X2 AT Rp 600.200.000

Exceed 4X2 AT Rp 541.800.000

Exceed 4X2 MT Rp 526.600.000

GLX 4X4 MT Rp 551.900.000

New Mitsubsihi Xpander Cross

Premium CVT Rp 323.750.000

CVT Rp 312.600.000

MT Rp 297.950.000

New Mitsubishi Xpander

Ultimate CVT Rp 303.100.000

Sport CVT Rp 300.700.000

Sport MT Rp 287.300.000

Exceed CVT Rp 275.900.000

Exceed MT Rp 266.700.000

GLS CVT Rp 262.600.000

GLS MT Rp 253.400.000

Mitsubishi Outlander PHEV

Ultimate 2.4L Rp 1.322.700.000

New Mitsubishi Triton

DC Ultimate 4X4 AT Rp 494.800.000

DC Exceed 4X4 MT Rp 461.750.000

DC GLS 4X4 MT Rp 426.500.000

DC HDX 4X4 MT Rp 405.450.000

SC HDX 4X4 MT Rp 361.350.000

SC GLX 4X2 MT Rp 274.550.000

Mitsubishi L300

L300 CC Rp 202.650.000

L300 PU FB-R Rp 207.650.000

L300 PU STD Rp 207.150.000.

