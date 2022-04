First Drive Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5, Senyap dan Tenaga Responsif

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo berkesempatan untuk melakukan test drive pertama mobil listrik Hyundai Ioniq 5, hari ini, Selasa, 5 April 2022. Kami menjajal Hyundai Ioniq 5 tipe Signature Long Range mengitari JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Kesan pertama kami terhadap Hyundai Ioniq 5 ini adalah mobil ini punya tampilan yang sangat futuristis, elegan, dan bakal jadi pusat perhatian saat mengaspal di jalan raya. Saat berada di belakang kemudi, kami disuguhkan dengan tampilan kabin yang terbilang minimalis namun sarat akan teknologi.

Indikator baterai mobil listrik Hyundai Ioniq 5 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Saat dipacu dalam kecepatan tinggi, mobil mampu menyemburkan tenaga yang cukup kencang, meskipun kami tidak bisa memacu hingga kecepatan maksimal dikarenakan kondisi jalan yang cukup padat. Akselerasi di rpm rendah juga cukup responsif dan peningkatan kecepatan hingga 100 km per jam terbilang cukup cepat.

Bila mengacu pada spesifikasi, tipe Signature Long Range ini mampu berakselerasi dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 7,4 detik. Jarak tempuhnya sendiri, tipe tertinggi ini mampu mencapai 451 kilometer.

Hyundai Ioniq 5 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Soal kenyamanan dan keamanan berkendara, mobil listrik sudah dibekali fitur seperti Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA) dan Smart Cruise Control with Stop & Go Function yang membuat mobil listrik ini menjadi semi otonom. Selain itu blind spot monitor juga sangat membantu saat berkendara di jalanan padat seperti Jakarta.

Kesimpulan first drive Hyundai Ioniq 5, mobil listrik ini sangat inovatif dengan motor listrik yang bertenaga dan tidak kalah fitur canggih yang sangat mumpuni. Hanya saja Hyundai belum mengumumkan harga dari Ioniq 5 ini. Tapi dipastikan Ioniq 5 ini punya harga yang lebih mahal dari dua mobil listrik terdahulunya, yakni Ioniq EV dan Kona EV.

