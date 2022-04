Honda Civic Type R Pecahkan Rekor Putaran Tercepat di Sirkuit Suzuka

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil Honda Civic Type R generasi terbaru memecahkan rekor putaran tercepat untuk kategori mobil berpenggerak roda depan di Sirkuit Internasional Suzuka, Jepang. Civic Type R generasi terbaru membukukan waktu terbaik 2 menit 23 detik.

Catatan waktu tersebut didapatkan dari pengujian final yang dilakukan oleh Honda untuk generasi terbaru Civic Type R ini pada bulan Maret 2022 lalu. Catatan waktu tersebut sekaligus mematahkan catatan waktu sebelumnya yang ditorehkan oleh model Civic Type R Limited Edition keluaran tahun 2021.

All New Civic Type R generasi terbaru (generasi keenam) ini akan menggunakan kode sasis baru, yaitu; FL. Generasi terbaru model ini akan menggunakan basis dari All New Honda Civic generasi kesebelas.

All New Civic Type R generasi terbaru (generasi keenam) ini sebelumnya tampil untuk pertama kalinya di dunia dalam versi prototipe pada ajang Tokyo Auto Salon yang berlangsung pada 14-16 Januari 2022 lalu. All New Honda Civic Type R generasi terbaru versi prototipe tampil dalam balutan stiker kamuflase dengan logo “R” yang menutupi seluruh lekuk bagian bodi mobil.

