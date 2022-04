Sepekan Pameran IIMS 2022, 401 Unit Mobil Honda Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan pencapaian penjualan mereka selama 7 hari perhelatan IIMS 2022. Selama sepekan gelaran pameran otomotif ini, Honda telah meraih total penjualan sebanyak 401 unit.

"Berdasarkan data Honda Jakarta Center, sudah ada 401 unit. Terbesarnya masih disumbang model All New Honda HR-V dan juga Brio Satya. Ini hanya penjualan di IIMS ya, bukan secara nasional," kata Business Inovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam konferensi pers di IIMS 2022 hari ini, Kamis, 7 April 2022.

Dari total penjualan tersebut, penjualan terbanyak diraih model All New HR-V dan Brio Satya dengan masing-masing penjualan sebanyak 123 unit atau berkontribusi 31 persen untuk total penjualan. Sementara All New BR-V berhasil terjual 66 unit atau berkontribusi 16 persen terhadap total penjualan.

Sebagi informasi, di ajang IIMS 2022 Honda memboyong 16 mobil terbaru, termasuk All New HR-V yang diluncurkan belum lama ini. Honda turut menghadirkan sejumlah program penjualan dan purna jual bagi konsumen. Promo-promo pembelian mobil baru dikemas dalam program bertajuk “Ketupat Lebaran”.

Program Ketupat Lebaran ini meliputi DP ringan mulai 10 persen, bunga rendah mulai 0 persen, cicilan ringan mulai Rp 2 juta dan tenor hingga 7 tahun.

Selain itu juga ada lucky dip hingga ratusan juta rupiah dan sejumlah hadiah menarik seperti 2 unit sepeda motor, 2 smartphone 5G, 22 smartphone 4G, 222 voucher BBM, serta bebas biaya perawatan berkala sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun.

