Mobil Angkutan Dibatasi Selama Mudik Lebaran 2022. Ini Jadwal dan Lokasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenhub mengeluarkan aturan pembatasan operasional angkutan barang selama Mudik Lebaran 2022 dan arus balik.

Kebijakan Mudik Lebaran 2022 tersebut berlaku di jalan tol dan jalan non tol (jalan nasional), yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Lebaran Tahun 2022/1443 Hijriyah.

SE Menhub Budi Karya ini ditujukan kepada instansi dan dinas lembaga terkait untuk melaksanakannya.

Menhub Budi Karya Sumadi menerangkan pembatasan operasional angkutan terhadap mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang untuk pengangkutan bahan galian, bahan tambang, serta bahan bangunan.

Dalam keterangan resminya hari ini, Jumat, 8 April 2022, pun Menhub Budi Karya menegaskan pembatasan tersebut dikecualikan bagi mobil barang pengangkut BBM atau BBG, barang ekspor dan impor menuju/dari dan ke pelabuhan laut ekspor dan impor.

Pengecualian juga untuk mobil angkutan air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hataran pos dan uang, dan barang pokok yang terdiri dari beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, cabe, serta sepeda motor mudik gratis.

Pengecualian dilakukan jika angkutan barang tersebut dilengkapi surat muatan dengan ketentuan, diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan, jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman, dan nama serta alamat pemilik barang.

Surat ini harus ditempelkan di kaca depan sebelah kiri mobil barang.

Berikut waktu pemberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan selama Mudik Lebaran 2022:

Jalan Tol: arus mudik dari Kamis, 28 April 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan Minggu, 1 Mei 2022 pukul 12.00 WIB

Jalan Tol: arus balik dari Sabtu, 7 Mei 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan Senin, 9 Mei 2022 pukul 12.00 WIB

Jalan Nasional: arus mudik dari Kamis, 28 April 2022 sampai dengan Minggu, 1 Mei 2022 pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB

Jalan Nasional: arus balik dari Sabtu, 7 Mei 2022 sampai dengan Senin, 9 Mei 2022 pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Adapun lokasi pembatasan operasional angkutan barang selama Mudik Lebaran 2022 adalah sebagai berikut:

Jalan Tol

1. Lampung - Sumatera Selatan: Bakauheni – Palembang

2. DKI Jakarta - Banten: Jakarta – Tangerang – Merak

3. DKI Jakarta: Prof. DR. Ir. Sedyatmo dan Jakarta Outer Ring Road (JORR)

4. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong, Jakarta – Cikampek

5. Jawa Barat: Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi, Cikampek - Palimanan – Kanci - Pejagan

6. Jawa Tengah: Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang, Krapyak - Jatingaleh

7.Semarang: Jatingaleh - Srondol, Jatingaleh - Muktiharjo, Semarang – Solo – Ngawi

8. Jawa Timur: Ngawi – Kertosono - Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo, Surabaya – Gresik, Pandaan – Malang.

Jalan Nasional

1. Sumatera Utara: Medan – Berastagi, Pematang Siantar - Parapat Simalungun – Porsea

2. Jambi – Sumatera Barat: Jambi - Padang via Sarolangun, Jambi - Padang via Tebo, Jambi - Padang via Sengeti

3. Jambi - Sumatera Selatan: Jambi - Palembang

4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta – Tangerang - Serang – Cilegon – Merak

5. Banten: Merak – Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer – Labuan, Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto, Serang – Pandeglang – Labuan

6. Jawa Barat: Bandung – Nagreg – Tasikmalaya - Ciamis – Banjar, Bandung – Sumedang – Majalengka - Cirebon, Ciawi – Cianjur

7. Jawa Tengah: Solo – Klaten – Yogyakarta, Bawen – Magelang - Yogyakarta, Brebes/Tegal - Ajibarang – Purwokerto, Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Magelang (Secang)

8. Yogyakarta: Jogja – Wates, Jogja – Sleman - Magelang, Jogja – Wonosari, Jalur Jalan Lintas Selatan (Jalan Daendeles)

9. Jawa Timur: Pandaan – Malang, Probolinggo - Lumajang, Caruban - Jombang, Banyuwangi – Jember

10. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

