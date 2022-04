Daftar Tarif Tol Trans Jawa April 2022, Jakarta - Solo Colomadu Rp 453.500

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga merilis Tarif Tol Trans Jawa dalam masa Mudik Lebaran 2022. Para pemudik bisa melakukan perhitungan pengeluaran biaya jakan tol sebelum melakukan perjalanan.

"Banyak yang tanya terkait besaran tarif Tol Trans Jawa, berikut kami informasikan update tarifnya khususnya untuk kendaraan Golongan I," tulis Jasa Marga di akun Instagram yang dikutip hari ini, Jumat, 8 April 2022.

Rute Jakarta (via Tol Japek) menuju Cirebon (via GT Kanci) tarifnya Rp 151.500. Kemudian rute Jakarta (via Tol Japek) menuju Semarang (via GT Kalikangkung) tarifnya Rp 377.500.

Adapun rute Jakarta (via Tol Japek) menuju Solo/Yogya (via GT Colomadu) tarif Rp 453.500. Sedangkan rute Jakarta (via Tol Kapek) menuju Surabaya (via GT Warugunung) tarifnya Rp 746.000.

Tarif Tol Trans Jawa tersebut berlaku untuk kendaraan Golongan I, yakni sedan, bus, dan mobil pick-up. Berikut detail tarif tol Trans Jawa per April 2022:

Tangerang - Merak: Rp 44.000

Jakarta - Tangerang: Rp 8.000

Jakarta Outer Ring Road (JORR): Rp 16.000

Jakarta - Cikampek: Rp 20.000

Cikopo - Palimanan: Rp 119.000

Palimanan - Kanci: Rp 12.500

Kanci - Pejagan: Rp 29.500

Pejagan - Pemalang: Rp 60.000

Pemalang - Batang: Rp 45.000

Batang - Semarang (Kalikangkung): Rp 86.000

Semarang ABC: Rp 5.500

Semarang ABC - Solo: Rp 75.000

Solo - Ngawi: Rp 104.500

Ngawi - Kertosono: Rp 91.000

Kertosono - Mojokerto: Rp 50.000

Mojokerto - Surabaya: Rp 39.000

Surabaya - Gempol: Rp 5.000 (Segmen Dupak - Waru), Rp 9.000 (Segmen Waru - Porong), Rp 9.000 (Segmen Porong - Gempol)

Gempol - Pasuruan (Grati): Rp 39.000

Gempol IC - Pandaan: Rp 13.000

Pandaan - Malang: Rp 34.500

Pasuruan (Grati) - Probolinggo Timur: Rp 30.000.

