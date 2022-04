Honda Bukukan Penjualan 9.554 Unit di Maret 2022, Brio Jadi Tulang Punggung

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 9.554 unit pada bulan Maret 2022. Total penjualan ini mengalami kenaikan sebesar 11 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Peluncuran produk-produk baru dan beberapa pameran otomotif ikut membantu menjaga permintaan konsumen tetap tinggi," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy dalam keterangan resminya hari ini, Jumat, 8 April 2022.

Pencapaian penjualan Honda di Maret ini disumbang model Brio dan All New BR-V. Bahkan di bulan kemarin, Honda Brio masih menjadi model terlaris Honda dibanding model lainnya.

Honda Brio mencatatkan penjualan 5.106 unit yang terdiri dari Brio Satya sebanyak 3.522 unit dan Brio RS sebanyak 1.584 unit. Secara total, Brio berkontribusi 53,4 persen dari total penjualan Honda di Maret 2022 dan meningkat 11,7 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kemudian untuk All New Honda BR-V berhasil terjual 1.780 unit sepanjang Maret 2022. Penjualan BR-V ini berkontribusi sebesar 19 persen terhadap total penjualan Honda.

Sementara model-model lainnya, New Honda CR-V terjual 989 unit, City Hatchback RS laku 648 unit, dan Mobilio terjual 10 unit. Sementara untuk jajaran sedan, All New Civic RS terjual 114 unit, All New City 78 unit, dan Accord terjual 16 unit.

Tidak ketinggalan, model terbaru Honda, yakni All New HR-V berhasil terjual 814 unit sepanjang Maret 2022. Bahkan SUV baru ini sudah terjual sekitar 5.000 unit dalam waktu dua minggu sejak diluncurkan pada 23 Maret 2022.

Di bulan ini, HPM optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan penjualan lagi dibanding bulan lalu. Apalagi penjualan Honda akan disumbang dari keikutsertaannya di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.

Baca juga: Penjualan Mobil Honda Februari 2022 Naik 9,7 Persen, Brio dan BR-V Terlaris

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.