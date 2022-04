Suzuki Indonesia Klaim Penjualan 2021 Meningkat, New Carry Terlaris

Mobil MPV All New Suzuki Ertiga Suzuki Sport (SS) FF pada Sabtu, 13 November 2021, mulai mengaspal di Yogyakarta. FOTO: Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat pengiriman dari pabrik ke dealer (wholesales) sebanyak 91.793 unit sepanjang 2021. Angka ini diklaim meningkat 39 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengiriman unit dari dealer ke konsumen (retail), total Suzuki membukukan angka 89.596 unit. Angka ini juga tercatat tumbuh 24 persen dibanding pencapaian 2020.

“Peningkatan penjualan Suzuki tahun 2021 memotivasi kami untuk mulai menghadirkan produk-produk baru yang unggul dan ramah lingkungan,” kata Dony Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, dalam keterangan resmi, Sabtu, 9 April 2022.

Kontribusi penjualan Suzuki tahun 2021 disumbang dari produk unggulan, yaitu New Carry, XL7, dan disusul oleh All New Ertiga. New Carry beri kontribusi 58 persen terhadap penjualan nasional Suzuki dengan capaian 52.854 unit wholesales dan 52.286 unit retail sales.

Kontributor terbanyak kedua adalah XL7 yang menyumbang 18 persen terhadap penjualan Suzuki atau sebesar 16.090 unit secara wholesales. Sedangkan secara retail sales, XL7 menyumbang 16 persen terhadap penjualan Suzuki atau sebesar 14.640 unit. Disusul kemudian oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 12 persen dengan capaian 11.410 unit wholesales dan capaian 11.402 unit retail sales atau sebesar 13 persen.

Dony juga menyampaikan bahwa peningkatan pangsa pasar Suzuki didukung banyaknya jaringan outlet sehingga memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk Suzuki. Hingga Desember 2021, outlet Suzuki tercatat sebanyak 286 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain karena jumlah jaringan outlet, peningkatan ini juga didukung beragam produk baru yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selama 2021, Suzuki telah meluncurkan produk terbaru, New Carry Pick Up dan All New Ertiga Suzuki Sport FF.

Penjualan Fleet

Penjualan Suzuki di segmentasi fleet pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan sebesar 71,2 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Kontributor tertinggi penjualan fleet pada tahun 2021 adalah New Carry yang menyumbang 4.389 unit atau mengalami pertumbuhan sebesar 47,7 persen dibanding tahun 2020.

Selanjutnya, di posisi kedua adalah All New Ertiga yang menyumbang penjualan Suzuki sebanyak 1.904 unit, dan disusul oleh XL7 yang menyumbang sebanyak 1.241 unit.

