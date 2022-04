AHM Catat Penjualan Motor 798 Unit di IIMS 2022, Honda Vario 160 Paling Laris

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New Honda Vario 160 pada awal tahun ini. Motor baru tersebut diklaim mendapatkan perubahan menyeluruh pada rangka, desain, mesin dan fitur. Motor matik anyar ini hadir dengan dua tipe, yakni CBS dan ABS. astra-honda.com

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) mencatatkan penjualan sebanyak 798 unit selama gelaran IIMS 2022. Dari total penjualan motor tersebut, All New Honda Vario 160 menjadi model yang paling laris.

"Kami apresiasi antusiasme tinggi pengunjung IIMS 2022 yang telah memilih sepeda motor Honda sebagai teman berkendara sehari-hari. Kami harap jajaran produk kami dapat memenuhi impian konsumen di semua segmen berkendara," kata General Manager Sales Division AHM Didi Kwok, dikutip dari Antara hari ini, Selasa, 12 April 2022.

Berdasarkan data AHM, penjualan motor All New Vario 160 mencapai 138 unit selama 11 hari pameran IIMS 2022. Kemudian sejumlah model lain Honda juga laris manis di pameran otomotif ini, antara lain BeAT series, Scoopy, PCX 160, hingga New Genio.

Sementara untuk jajaran Big Bike Honda, CB650R menjadi yang terlaris dengan penjualan sebanyak 12 unit. Lalu Honda Rebel terjual 6 unit dan super bike CBR1000RR-R laku empat unit selama perhelatan IIMS 2022.

Sebagai informasi, AHM hadir di IIMS 2022 dengan menampilkan 21 model sepeda motornya. Jajaran motor yang dipamerkan antara lain Honda CBR250RR dengan livery Astra Honda Racing Team (AHRT) dan motor balap milik yang digunakan Marc Marquez di ajang MotoGP, yakni Honda RC213V. Tidak ketinggalan dipajang juga sepatu balap milik Marc Marquez dan Pol Espargaro.

