Pilih Buat Mudik Lebaran: Kelebihan dan Kekurangan Mobil Matik vs Mobil Manual

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membuka keran warga bebas melakukan mudik Lebaran tahun ini. Dengan pesan sudah divaksin 2 kali dan menjaga protokol kesehatan.

Selain transportasi umum, penggunaan mobil pribadi buat perjalanan bakal ramai karena amat menyenangkan sembari menikmati panorama.

Baik jalur tol maupun non tol alias konvensional, di mudik Lebaran 2022 lintas Jawa maupun Sumatera via jalur darat non kereta api, ada perkembangan yang signifikan dibandingkan tahun 2019.

Mau pilih mobil matik atau manual untuk andalan perjalanan mudik Lebaran? Mobil matik dan mobil manual secara garis besar berbeda dalam hal transmisinya.

Perbedaan fundamental ini membuat keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dilansir dari laman Wuling dan sumber lain, berikut kelebihan dan kekurangan antara mobil matik dan mobil manual.

Kelebihan dan Kekurangan Mobil Matik

Kelebihan

Praktis dikendarai, lebih mudah, lebih nyaman, dan tidak cepat lelah saat mengendarainya. Dapat diandalkan untuk jalanan macet yang sering terjadi di kota-kota besar atau menuju tempat wisata yang macet di waktu tertentu. Cocok bagi Anda yang baru belajar mengemudi karena akan sangat mudah menggunakan transmisi otomatis tanpa harus repot-repot menyeimbangkan pedal gas dan pedal kopling.

Kekurangan

Perawatan mobil tidak boleh telat dan harus ekstra teliti karena jika terjadi kerusakan akan habis biaya banyak. Lebih sering ganti oli transmisi dan boros bahan bakar meskipun untuk pemakaian yang ideal. Akselerasi masih kurang apalagi untuk jalan tanjakan. Selain itu, tidak memiliki engine brake sehingga harus hati-hati menggunakan rem saat melalui turunan yang cukup panjang karena terkadang rem bisa kehilangan daya cengkram idealnya jika digunakan secara terus menerus. Harga beli mobil matik relatif lebih mahal sedangkan rata-rata nilai jual bekas mobil matik cenderung turun drastis.

Kelebihan dan Kekurangan Mobil Manual

Kelebihan

Akselerasi lebih baik dan dapat lebih dikontrol sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pengemudi Lebih irit bahan bakar Biaya perawatan dan perbaikan lebih sedikit Transmisi manual sangat handal untuk jalanan yang berbatu dan menanjak.

Kekurangan

Lebih sulit dalam mengemudikan mobil manual karena konsentrasi terpecah pada pedal gas dan rem atau juga dengan tuas transmisi. Lebih cepat lelah mengemudikan mobil tipe ini apalagi jika anda sering mengalami macet di jalan. Kurang nyaman, kecuali memang orang-orang tertentu yang menginginkan sensasi hentakan mobil seperti offroader.

Itulah kelebihan dan kekurangan antara mobil matik dan mobil manual. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Anda dapat lebih bijak dalam menentukan mana mobil yang ingin Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Termasuk untuk mudik Lebaran tahun ini dan seterusnya.

NAUFAL RIDHWAN ALY

