Setelah IIMS 2022, Honda SUV RS Concept Dipamerkan di Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Honda SUV RS Concept dikabarkan hadir pertama kali di Bandung, Jawa Barat, setelah dipamerkan di ajang otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Mobil konsep itu hadir dalam acara Honda Exhibition yang berlangsung di Main Atrium 23 Paskal Shopping Center Bandung pada 11-17 April 2022.

SUV ini diketahui tampil dengan desain eksterior bergaya sporty yang dikembangkan oleh kolaborasi Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. dan tim Honda Indonesia. Itu bisa dilihat dari bodinya ramping, garis yang tajam dan kokoh, hingga grille yang menyatu dengan bodi.

Director Honda Bandung Center Iwan Tjandradinata menjelaskan bahwa Honda SUV RS Concept ini cukup cocok untuk masyarakat Indonesia. Terlebih saat ini pasar segmen SUV semakin populer di Tanag Air.

“Konsumen menyukai karakter mobil yang lebih sporty dan nyaman di berbagai kondisi jalan, terlebih di area seperti Bandung dan sekitarnya yang memiliki bentang alam yang beragam,” katanya dalam rilis yang diterima Tempo.

Honda SUV RS Concept diklaim bakal memadukan performa berkendara yang menyenangkan dengan kecanggihan teknologi dan karakter sporty. Kecanggihan teknologi tersebut sudah mereka perlihatkan dalam karakter RS pada model SUV All New Honda HR-V.

“Dengan tampilan sebuah SUV yang lebih sporty, kami yakin Honda SUV RS Concept akan menarik perhatian para pecinta otomotif di kota Bandung. Sementara untuk konsumen lainnya, kami juga menghadirkan berbagai lini produk terbaru Honda dan program penawaran yang menarik selama pameran berlangsung jelang libur Lebaran 2022 kali ini,” lanjut Iwan.

Selain Honda SUV RS Concept, warga Bandung juga bisa menyaksikan berbagai model mobil lainnya seperti All New Honda HR-V, All New Honda BR-V, All New Honda City, New Honda CR-V dan Honda City Hatchback RS.

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan promo menarik, yakni DP rendah mulai 10 persen tenor hingga tujuh tahun, bunga rendah, Lucky Dip dan kesempatan memenangkan Grand Prize. Namun untuk menikmati promo-promo tersebut pengunjung harus memerhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

