Hyundai Raih 1.500 Pemesanan di IIMS 2022, Ioniq 5 Laris Manis

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) membukukan 1.500 pemesanan selama gelaran IIMS 2022. Pemesanan ini didominasi dua model terbarunya, yakni Hyundai Ioniq 5 dan juga SUV Hyundai Creta.

Mobil istrik Hyundai Ioniq 5 secara resmi diluncurkan dan mulai dipasarkan dalam pameran otomotif tahunan ini. Tidak disangka, selama 11 hari perhelatan IIMS 2022, Ioniq 5 langsung mendapatkan pemesanan sebanyak 800 unit. Ioniq 5 bahkan berkontribusi sebesar 51 persen untuk keseluruhan transaksi Hyundai di IIMS 2022.

Sementara kontribusi terbesar kedua disumbang SUV Hyundai Creta dengan total pesanan mencapai 600 unit dan berkontribusi 36 persen terhadap total penjualan. Kemudian untuk sisanya disumbang oleh model Hyundai lainnya seperti Palisade, Santa Fe, dan Staria.

"Saya sangat berterima kasih kepada para pelanggan di Indonesia yang memiliki minat tinggi dan menaruh kepercayaan terhadap Hyundai. Sebagai game changer di industri otomotif, kami berkomitmen untuk terus memberikan terobosan dan inovasi yang melebih ekspektasi pelanggan," kata President Director PT HMID SungJong Ha dalam keterangan resminya hari ini, Rabu, 13 April 2022.

Tidak hanya menjadi dua model terlaris, Ioniq 5 dan Creta juga mendapatkan permintaan yang tinggi dalam sesi test-drive. Tercatat Hyundai Ioniq 5 mendapatkan 3.000 permintaan untuk test drive, sementara Hyundai Creta mendapatkan 1.000 permintaan test drive. Secara keseluruhan, area test-drive milik Hyundai mendapatkan total permintaan test drive sebanyak 5.000.

Selama pameran IIMS 2022, Hyundai membawa pulang tiga penghargaan sebagai Best Electric Car melalui Hyundai Ioniq 5, kemudian penghargaan Most Tested Car Choice, dan Best APM Outdoor Activity melalui Hyundai Experience yang merupakan area test drive khusus kendaraan Hyundai.

