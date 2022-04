Setelah Pertamax, Menteri ESDM Mengisyaratkan Harga Pertalite Ikut Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengisyaratkan terjadinya kenaikan harga Pertalite. Perkirakaan ini muncul setelah beberapa pekan pemerintah menaikkan harga Pertama, tepatnya pada 1 April 2022.

Aifin menjelaskan bahwa kenaikan harga tersebut tidak hanya dialami Pertalite. Namun harga Solar juga diprediksi bakal mengalami hal serupa. Itu dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia.

"Dalam (strategi) jangka menengah dan panjang, penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti (kendaraan listrik, bahan bakar gas, bioetanol, maupun BioCNG)," kata dia, dikutip Tempo dari situs berita Antara.

Lebih lanjut dirinya mengatakan ketegangan geopolitik global ini telah meenyebabkan harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Kondisi tersebut membuat rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) Maret 2022 mencapai 98,4 dolar AS per barel.

"Adapun rata-rata crude price Aramco untuk elpiji telah mencapai 839,6 dolar AS per metrik ton di mana asumsi awal kami di tahun 2022 hanya sebesar 569 dolar AS per metrik ton," ujar Arifin menambahkan.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan rencana lain. Selain menyesuaikan harga Pertalite dan Solar, mereka juga bakal menyiapkan strategi jangka pendek untuk menambah kuota jenis BBM bersubsidi tersebut.

Rencananya pemerintah bakal menambah kuota Pertalite dari 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter. Langkah itu diambil karena kelebihan kuota realisasi penyaluran sebesar 14 persen pada periode Januari-Maret 2022.

Sementara itu, Solar diusulkan naik dari 2,28 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Penambahan ini juga dilaporkan mengalami kelebihan kuota realisasi peenyaluran sebanyak 9,49 persen pada periode Januari-Maret 2022.

ANTARA

