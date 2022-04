Hyundai Ioniq 5 Jadi World Car of the Year 2022, Simak Penghargaan Lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Ioniq 5 dinobatkan sebagai "World Car of the Year dalam World Car Awards 2022. Mobil listrik tersebut mengalahkan pesaingnya dari Kia Corp. dan Ford Motor Co.



Dalam perebutan World Car of the Year 2022, crossover all-electric tersebut mengungguli sedan listrik murni Kia EV6 dan SUV Ford Mustang Mach-E.

Hyundai Ioniq 5 juga dinobatkan sebagai Mobil Listrik Dunia 2022 dan Desain Mobil Dunia 2022. World Car Awards 2022 digawangi panel yang terdiri 102 jurnalis otomotif internasional dari 33 negara.

Menurut Hyundai, yang dikutip dari Yonhap hari ini, Kamis, 14 April 222, di kategori mobil listrik, Kia mengalahkan sedan EQS Mercedes-Benz dan mobil sport e-tron GT Audi.

Kia adalah saudara perusahaan Hyundai.

"Dengan Ioniq 5, kami berangkat untuk menciptakan pengalaman mobilitas baru - pengubah permainan, kata Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Pusat Desain Global Hyundai Lee Sang-yup.

Ioniq 5 bahkan dinobatkan sebagai German Car of the Year 2022 pada November 2021 dan UK Car of the Year 2022 pada Maret lalu.

Pada Februari lalu, Wakil Presiden Eksekutif Desain sekaligus Chief Creative Officer Hyundai Motor Group Luc Donckerwolke terpilih menjadi World Car Person of the Year 2022 atas kontribusinya pengembangan model baru, termasuk pada Hyundai Ioniq 5.

Baca: Jokowi Luncurkan Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Rakitan Bekasi

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.