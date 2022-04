Mercedes-Benz Sediakan Layanan Perawatan di Botani Square Bogor, Ini Promonya

Reporter: Non Koresponden

The New Mercedes-Benz GLB. (Antara/Mercedes-Benz)

TEMPO.CO, Bogor - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia kembali mengadakan layanan Sales and Service Clinic Event sebagai pelaksanaan komitmen jangka panjang untuk memudahkan layanan servis mobil kepada pelanggan.

Sales and Service Clinic Event tersebut terdapat di Botani Square Mall, Bogor, dari 11-17 April 2022, pukul 11.00 hingga 18.00 WIB. Layanan ini diselenggarakan oleh dealer resmi Mercedes-Benz PT Suri Motor Indonesia.

“Melihat kesuksesan pelayanan Customer Services pada awal tahun ini, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia mengadakan Sales and Service Clinic Event untuk kedua kalinya di Bogor," ujar President Director, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun seperti dikutip hari ini, Jumat, 15 April 2022.

Mercedes-Benz Sales and Service Clinic Event di Bogor untuk layanan perawatan ringan bagi pelanggan setia, termasuk airbag service campaign check, gratis uji emisi, sertifikat, dan gratis General Check Up.

Teknisi Mercedes-Benz juga akan memeriksa 120 titik di setiap mobil yang mencakup kebersihan dan kondisi bagian eksterior, kebersihan, kondisi bagian interior, kelengkapan perlengkapan, kebersihan kompartemen mesin, tingkat oli dan minyak, fungsi kendaraan, dan mesin.

Bagi pemilik Mercedes-Benz C-Class generasi W 204 dan W 205 disediakan priority service lane. Pelanggan dapat berkonsultasi langsung dengan Technical Expert Mercedes-Benz dan Tire Expert Michelin.

Program ini menyediakan diskon hingga 25 persen untuk suku cadang perawatan Mercedes-Benz Genuine Parts dan Mercedes-Benz Collection.

Pengunjung akan dapat merasakan dan menguji coba tiga model Mercedes-Benz baru, yakni Mercedes-Benz A-200 Sedan, GLB 200, dan GLC 200 Night Edition terbaru yang tersedia di VVIP Parking Area. Bagi pelanggan yang tertarik untuk membeli mobil baru Mercedes-Benz disiapkan tukar tambah atau Trade-in Offer.

“Mercedes-Benz memiliki komitmen jangka panjang untuk menghadirkan layanan servis kendaraan yang dapat diakses secara mudah," ucap Deputy Director, Customer Services, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Brea Adi Sarsa.

Baca: Mercedes-Benz Stop Pemesanan Sedan E-Class di Jerman

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.