Rantai Motor DID VR46 yang Dipakai MotoGP Masuk Indonesia, Lihat Harganya

Merek rantai motor asli Jepang DID tak asing lagi di dunia balapmotor MotoGP sebagai technical partner dan supplier telah hadir di Indonesia. Dalam acara Ride with the Legend pada Rabu lalu, 13 April 2022, PT NGK Busi Indonesia memperkenalkan pembalap Valentino Rossi sebagai global brand ambassador DID X VR46 Signature Edition. FOTO: PT NGK Busi Indonesia