Setelah Sukses dalam Ajang IIMS 2022, Hyundai Ioniq 5 Dipamerkan di Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) dilaporkan memamerkan Hyundai Ioniq 5 di Bandung. Mobil listrik itu di bawa ke dalam pameran Hyundai di Trans Studio Mall (TSM), Bandung, yang berlangsung pada 133-17 April 2022.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Chief Operating Officer PT HMID, Makmur. Dirinya menjelaskan bahwa Ioniq 5 telah mendapatkan minat tinggi dari masyarakat Tanah Air setelah tampil di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022.

Mengingat, mobil listrik tersebut menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati pengunjung. Bagaimana tidak, Hyundai Ioniq 5 mampu mencatatkan pemesanan lebih dari 800, dan permintaan test drive-nya mencapai 3.000. Selain itu, kendaraan listrik ini juga berhasil meraih dua penghargaan di IIMS 2022, yakni Electric Car, dan Most Tested Car Choice.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia khususnya atas sambutan yang luar biasa kepada Hyundai," ujar dia seperti dikutip Tempo dari situs berita Antara hari ini, Sabtu, 16 April 2022.

Lebih lanjut Makmur mengatakan Hyundai telah membuktikan komitmennya untuk mendorong mobilitas era elektrifikasi di Indonesia. Hal itu tak terlepas dari hadirnya mobil listrik Ioniq 5 pada tahun ini.

"Semoga pameran di Bandung ini dapat menjawab keingintahuan dan rasa penasaran pelanggan, dan mobil listrik mid-size terbaru yang diproduksi di Indonesia untuk masyarakat Indonesia ini dapat memberikan pengalaman berkendara terbaik dan menjadi pilihan yang tepat untuk warga Bandung," ucap dia menambahkan.

Hyundai sendiri tidak hanya memamerkan Ioniq 5 saja, namun produsen asal Korea Selatan tersebut juga membawa produk-produk unggulannya. Mereka juga dikabarkan membawa Hyundai Creta, Staria, All New Palisade dan New Santa FE pada pameran di TSM Bandaung.

