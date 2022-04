7 Tahun Berturut-turut Ford Mustang Jadi Sport Coupe Terlaris di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Ford Mustang dilaporkan menjadi mobil sport coupe terlaris di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Laporan tersebut berdasarkan analisis data pendaftaran Ford dari S&P Global Mobility.

Mustang berhasil mempertahankan mahkota penjualan mobilnya pada tahun lalu. Beberapa model yang paling laris pada 2021 itu adalah varian V8 5.0 liter, yakni Mustang Mach 1 dan Mustang Shelby GT500.

Dilansir dari situs Hindustan Times hari ini, Sabtu, 16 April 2022, permintaan terkuat untuk Mustang pada tahun lalu hadir di pasar Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan pasar AS mampu berkontribusi 76 persen dari total penjualan mobil Mustang secara global.

Selain itu, penjualan mobil Mustang juga mengalami peningkatan di beberapa negara, yakni Selandia baru meningkat sebesar 54,3 persen, Brasil naik 37, 3 persen dan Korea Selatan 16,6 persen. Peningkatan ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Demi menjaga momentum ini, Ford menawarkan lima edisi khusus baru dalam jajaran Mustang. Beberapa model tersebut adalah Mustang Ice White, yang tersedia di Mustang Mach-E, GT California Special, Shelby GT500 Heritage Edition, Coastal Limited dan Stealth.

Sedangkan dari Mustang EcoBoost ada Shelby GT500, yang juga menghadirkan edisi khusus di setiap level perdorma untuk para penggemar muscle car.

Terlepas dari itu, Mustang Mach-E dikabarkan berhasil mendapatkan empat penghargaan sejak 2021. Beberapa penghargaan itu adalah North American Utility Vehicle of the Year Honor, Car and Driver’s 2021 EV of the Year, 2021 Wards 10 Best award, dan 2022 Kelley Blue Book Best Buy Award.

