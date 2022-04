Road to IMX 2022 Ke-3 Digelar pada Bulan Puasa di Mall Taman Anggrek

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian acara menuju pameran Indonesian Modification Expo atau IMX 2022 kembali diselenggarakan di area parkir P3 Mall Taman Anggrek pada 23 April 2022. Agenda Road to IMX 2022 ketiga ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai 19.00 WIB.

Kali ini acara tersebut mengusung tema Jakarta Automotive Modified Meet-up. Tak berbeda dengan Road to IMX 2022 Serie Semarang bulan lalu, para car enthusiast dan car community juga bisa mendaftarkan mobil modifikasi terbaiknya untuk berpartisipasi.

IMX Project Director, Andre Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena di kalangan car enthusiast saat ini terbilang dinamis. Setiap kota, menurut dia, memiliki karakter masing-masing dalam menunjukkan kreativitas modifikasi.

“Meski begitu, Jakarta tetap menjadi salah satu barometer skena mobil modifikasi di skala Nasional untuk memotivasi para pelaku industri modifikasi yang nantinya dapat diterapkan di daerah-daerah lainnya,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.

“Hadirnya ajang pemanasan Road to IMX 2022 di Mall Taman Anggrek ini sekaligus menghadirkan kemasan acara Car Meet-up, edukasi dan tentunya semangat kolaborasi sambil mempersiapkan seluruh industri aftermarket pada event puncak IMX 2022, 1-2 October di JCC nanti,” tambah dia.

Lebih lanjut dirinya juga memberitahu Road to IMX 2022 ketiga ini ditargetkan untuk memberi program positif untuk para car enthusiast yang di dominasi oleh generasi milenial dan gen z selama bulan Ramadan.

“Serta membuka ruang berkumpul dan berjejaring sebagai wadah kreasi bahkan kolaborasi yang tentunya melibatkan produsen kendaraan, industri aftermarket, modifikator, hingga pelaku industri lifestyle,” kata dia menambahkan.

Ajang Road to Series IMX 2022 seri ketiga ini bakal menghadirkan sejumlah konten menarik, seperti Car & Comunnity Meet-up, IMX Masterclass, IMX Coaching Clinic with Aftermarket Brand, IMX Pop Up Market, dan Diecast Race Competition by IDE. Selain itu, ada juga IMX Sneaker Auction, IG Reeks & Photos Competition, dan The Lifestyle Magnet.

“Kemasan acara yang lebih variatif akan disuguhkan dalam Road to IMX 2022 series di Jakarta. Kami akan terus memberikan apresiasi tinggi dan juga terus mendorong industri modifikasi aftermarket di tiap kota yang akan disambangi. Ini bentuk nyata kami juga dari asosiasi di NMAA untuk terus memberikan ruang kreatif pagi anak-anak muda untuk terus berdampak di industri otomotif Nasional,” tutup dia.

