Begini Awal Mula Kemunculan All New Honda BR-V

INFO OTOMOTIF -- Sepanjang Februari 2022, All New Honda BR-V telah berkontribusi sebesar 18% dari total penjualan PT Honda Prospect Motor dengan penjualan sebanyak 1.546 unit.

Bagaimana awal kemunculan All New Honda BR-V hingga menjadi begitu digemari oleh masyarakat? Simak perjalanannya dari masa ke masa berikut ini.

Berawal dari Mobil Konsep Honda N7X

All New Honda BR-V lahir dari pengembangan mobil konsep yang diperkenalkan Honda sebelumnya, yakni New 7 Seater eXcitement alias N7X. Honda N7X diluncurkan pada 3 Mei 2021 di Dreams Café, Senayan Park, Jakarta Pusat.

Mobil konsep ini dirancang berdasarkan riset Honda R&D Asia Pacific terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan mobil, selera konsumen akan tampilan eksterior dan interior, fitur yang dibutuhkan, dan beragam aspek lain.

Hasil riset menyebutkan antara lain bahwa masyarakat memiliki kebiasaan mengunjungi keluarga di tempat yang jauh. Selain itu, kondisi medan yang bervariasi di Indonesia juga memberi tantangan tersendiri untuk menciptakan mobil yang nyaman sekaligus tangguh.

Honda N7X Menyambangi 4 Kota Besar

Setelah meluncur untuk pertama kalinya di Dreams Café Jakarta, mobil konsep Honda N7X melanjutkan perjalanan ke empat kota besar di Indonesia.

Tujuan pertama adalah Trans Studio Mall Bandung, kemudian ke DP Mall Semarang, Tunjungan Plaza 3 Surabaya, dan berakhir di Trans Studio Mall Makassar.

Mobil konsep Honda N7X ditampilkan dalam sebuah kotak kaca berteknologi LED transparan.Tidak hanya menunjukkan tampilan asli mobil, kotak ini juga dapat menampilkan visual menarik seputar mobil konsep N7X.

Dari luar, Honda N7X Concept mengusung bodi ramping dengan garis tajam, kap mesin yang kokoh, dan ban besar untuk menyempurnakan tampilan yang kuat sekaligus elegan.

Dipersembahkan untuk keluarga generasi X, mobil konsep ini memadukan kelapangan khas MPV dengan ketangguhan dan gaya sebuah SUV. Keseimbangan antara gaya hidup serta aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga juga menjadi pertimbangan.

Transformasi Honda N7X Menjadi All New Honda BR-V

Setelah melakukan roadshow ke 4 kota besar tadi, konsep awal yang ditawarkan oleh Honda N7X diwujudkan ke dalam All New Honda BR-V.

Dibandingkan pendahulunya, bagian yang tampak paling berbeda dari All New Honda BR-V adalah ukuran mobil yang lebih besar dengan ground clearance lebih tinggi.

All New Honda BR-V mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbarui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm.

Mesin yang telah disempurnakan juga didukung sistem transmisi CVT yang baru, menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih baik, performa yang lebih bertenaga, sekaligus ramah lingkungan sesuai standar EURO-4.

Berbagai penyempurnaan tersebut diterapkan ke dalam empat tipe yang dapat dipilih sesuai keperluan, yakni tipe S, E, Prestige, dan Prestige with Honda SENSINGTM.

Dengan tenaga tertinggi serta kabin dan bagasi terluas di kelasnya, All New Honda BR-V tipe S sudah mumpuni untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia. Sementara itu, tipe E dan Prestige memiliki beberapa fitur tambahan, seperti Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System.

Bagi yang membutuhkan teknologi keselamatan terkini, All New Honda BR-V Prestige yang dilengkapi Honda SENSINGTM dapat menjadi pilihan. Dengan demikian, apa pun kebutuhan Anda, All New Honda BR-V telah menciptakan definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

PT Honda Prospect Motor pertama kali memperkenalkan Honda BR-V pada 2015. Hingga kini, Honda BR-V terus diterima dengan baik dan telah terjual lebih dari 255.000 unit secara global. Untuk informasi lebih lanjut mengenai All New Honda BR-V, KLIK DI SINI.(*)