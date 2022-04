Mobil Baru Suzuki XL7 Alpha FF Terjual 72 Unit di IIMS 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) baru-baru ini melaporlkan hasil penjualan mobil mereka selama mengikuti pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Dalam acara tersebut, mobil baru Suzuki XL7 Alpha FF diklaim menorehkan catatan positif.

Melalui keterangan resminya yang diterima Tempo pada Selasa, 19 April 2022, Suzuki melaporkan XL7 Alpha FF terjual sebanyak 72 unit di IIMS 2022. Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Assistant to Sales 4W Dept. Head PT SIS, Sukma Dewi.

“Di IIMS tahun ini kami meluncurkan XL7 Alpha FF, memamerkan teknologi Suzuki Smart Hybrid, serta menampilkan produk-produk unggulan lainnya. Selama IIMS 2022, XL7 Alpha FF yang diproduksi terbatas, dan sudah terjual sebanyak 72 unit,” kata dia.

Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan bahwa Suzuki berhasil mencatatkan penjualan mobil secara keseluruhan sebanyak 1.069 unit di IIMS 2022. “Hal ini kami nilai cukup baik mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” jelas dia.

Terlepas dari itu, Suzuki sendiri menargetkan penjualan mobil sebanyak 1.250 unit dan mencatatkan SPK sebesar 85,5 persen.

Sekedar informasi tambahan, New Carry Pick Up menjadi model yang paling laris dengan catatan penjualan mobil sebanyak 548 unit atau berkontribusi sebesar 68 persen. Selanjutnya diikuti oleh XL7 yang laku 286 unit, dan All New Ertiga 178 unit.

“Suzuki mengapresiasi IIMS 2022 dan sangat berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang sudah datang. Dengan semakin pulihnya kondisi masyarakat dari pandemi Covid-19, kami harap penjualan mobil di dalam kegiatan pameran akan berkontribusi lebih banyak bagi industri otomotif nasional,” tutup Sukma Dewi.

