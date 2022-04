Subaru Indonesia Sebar Teaser SUV Baru, Rilis 18 Mei 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia mengunggah teaser model baru yang akan diluncurkan pada 18 Mei 2022. Teaser itu hanya memperlihatkan siluet bagian muka yang terlihat seperti Subaru Forester. Brand ini dipasarkan melalui PT Plaza Auto Mega (Plaza Subaru) yang sekaligus berperan sebagai Agen Pemegang Merek Subaru di Indonesia.

"Menghadirkan SUV yang akan dikendarai secara berbeda. Hitung mundur ke tonggak baru dimulai sekarang! Catat tanggalnya 18.05.22." tulis Subaru Indonesia.

Forester merupakan satu dari empat SUV yang dimiliki Subaru. Tiga lainnya adalah Crosstrek, Outback, dan Ascent. Produsen yang beraliansi dengan Toyota ini juga memiliki SUV listrik baterai, Solterra.

SUV Forester merupakan model yang populer secara global maupun di Indonesia.

Interior Subaru Forester 2022. (Subaru)

Generasi pertama model ini dipasarkan antara 1998 hingga 2003. Kemudian generasi kedua pada 2004 hingga 2008. Generasi ketiga 2009-2019 dan generasi keempat 2013-2018.

Generasi keempat atau yang dipasarkan hingga saat ini debut di Amerika Serikat pada 2018.

Meski sudah empat tahun lalu, SUV ini tetap menggoda penggemar beratnya. Eksterionya mengadopsi bahasa desain Dynamic x Solid khas Subaru dengan lampu depan LED dan dipadu dengan gril berwarna hitam.

View this post on Instagram A post shared by Subaru Indonesia (@subaru.indonesia)

Model ini dibekali mesin 2.5 liter DOHC yang sanggup menghasilkan 182 hp pada 5.800 rpm dan torsi maksimum 176 lb-ft (238,6 Nm) pada 4.400 rpm.

Sebagai mobil dengan habitat offroad, Forester dibekali dengan berbagai fitur pendukung seperti mode berkendara X-Mode, Hill Descent Control, Vehicle Dynamics Control, Traction Control System, Active Torque Vectoring, hingga Trailer Stability Assist.

Satu lagi, fitur yang memudahkan bagi mereka yang gemar blusukan ke medan offroad yakni Front View Monitor. Fitur ini ditampilkan di layar monitor yang terletak di tengah dashboard, di atas layar monitor utama.

Fitur ini menampilkan gambar di depan mobil yang tidak terlihat langsung oleh mata pengemudi, membantu pengemudi untuk menghindari rintangan di depan atau ketika melintasi jalanan sempit.

Berdasarkan situs Subaru.com, SUV ini ditawarkan dalam enam varian yakni Forester, Forester Premium, Forester Sport, Forester Wilderness, Forester Limited, dan Forester Touring.

Di situs tersebut juga diinformasikan bahwa harga ritel yang disarankan (MSRP) mulai dari US$ 25.395 hingga US$ 35.495 (setara Rp 364,4 juta hingga Rp 509,3 juta, dengan kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.350). Harga tersebut tentu akan bertambah mahal ketika dipasarkan di Indonesia.

Baca juga: Mengintip Subaru Forester Wilderness

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.