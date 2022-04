Honda Brio RS Urbanite Dapat Penyegaran, Harga Rp 225 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor baru saja meluncurkan Honda Brio RS Urbanite Edition dengan sejumlah penyegaran pada hari ini, Rabu, 20 April 2022. Mobil baru ini sengaja diluncurkan untuk segmen anak muda di Indonesia.

Brio RS Urbanite hadir dengan beberapa ubahan pada sisi eksterior. Tampilannya terbilang lebih sporty, stylish dan hype, cocok untuk anak muda pada umumnya.

Bagaimana tidak, mobil baru ini hadir dengan tampilan New Tailgate Wing Spoiler dan New Matte Black Alloy Wheels Design. Perbedaan versi terbaru ini bisa dilihat dari penyematan emblem Urbanite di bagian belakang mobil.

“Model ini telah menjadi salah satu produk dengan penjualan tertinggi dan kualitasnya sebagai mobil produksi Indonesia telah diakui di pasar domestik maupun Internasional. Brio RS Urbanite Edition diperuntukkan khusus bagi segmen konsumen anak muda yang selalu ingin tampil berbeda,” kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor di Senayan Park, Rabu.

Brio RS Urbanite diketahui hadir dengan berbagai fitur seperti Front Under Spoiler dan Rear Under Spoiler yang dilengkapi dengan Diffuser, Black Side Under Spoiler dan Black Side Door Mirror. Khusus fitur terakhir dilengkapi dengan LED Turning Signal dan Black Door Handle.

Mobil baru ini juga menawarkan berbagai keunggulan mulai dari reliabilitas, performa mesin yang bertenaga sekaligus hemat bahan bakar, kapasitas kabin dan bagasi yang lapang, hingga value for money yang tinggi.

New Honda Brio RS Urbanite Edition hadir dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder bertransmisi CVT yang mampu menghasilkan tenaga 90 ps. Selain itu terdapat pula 6,2 inci Touchscreen Display Audio, Audio Steering Switch, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front i-SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Honda Brio RS Urbanite Edition diluncurkan dengan dua pilihan, yakni transmisi manual yang dijual dengan harga Rp 225.900.000, dan transmisi CVT Rp 235.900.000. Sekadar informasi, mobil ini diluncurkan secara bersamaan dengan Honda City Hatchback RS with Honda Sensing.

