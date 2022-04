Menjelang Mudik Lebaran 2022, 57.000 Mobil Mitsubishi Masuk Bengkel MMKSI

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan sudah 57.000 mobil Mitsubishi yang servis berkala menjelang Mudik Lebaran 2022 di bengkel MMKSI.

General Manager of After Sales Division MMKSI Boediarto menerangkan bahwa sebanyak 30 persen dari 57.000 konsumen tersebut menggunakan fitur pemesanan (servis booking) melalui aplikasi digital My Mitsubishi Motors ID (MMID).

"Kontribusi MMID sangat besar sehingga akan meningkatkan awareness konsumen pada program apa yang ada, termasuk Mudik Lebaran 2022," kata dia menjawab pertanyaan pers hari ini, Sabtu, 23 April 2022.

Dia menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada Oktober 2017 aplikasi digital My Mitsubishi Motors ID (MMID) telah diunduh sebanyak 227 ribu kali hingga Februari 2022. Total 85 ribu user install dengan pengguna aktif (active users) 47,6 ribu orang.

Fitur favorit yang kerap dipakai konsumen dalam aplikasi MMID adalah My Vehicle, My Coupon, Service Booking, dan Lacak Pesanan Kendaraan. Untuk mendapatkan fitur tersebut konsumen MMKSI cukup mendaftarkan kepemilikan mobil Mitsubishi pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

