Layanan Astra Siaga Lebaran 2022 Libatkan 600 Teknisi

TEMPO.CO, Jakarta - Grup Astra menghadirkan layanan Astra Siaga Lebaran 2022 yang dimulai pada 28 April 2022 hingga 8 Mei 2022. Program ini menyediakan 6 Pos Siaga Astra 24 jam, 115 Bengkel Siaga, 60 Garda Siaga serta 68 Emergency Roadside Assistance. Layanan

Dalam program ini, lebih dari 600 teknisi dilibatkan untuk mendukung kelancaran pemudik. Mereka tersebar di sejumlah pos seperti Pos Siaga, Bengkel Siaga, Bale Santai Honda, AHASS Siaga. AHASS Jaga serta membantu dalam layanan darurat di jalan sekitar lokasi pemudik melalui layanan ERA AstraWorld, Garda Siaga, dan 281 Honda Care.

Teknisi tersebut ditempatkan di pos-pos vital di jalur mudik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya di Indonesia.

Direktur Astra Johannes Loman mengatakan bahwa Astra Siaga Lebaran 2022 meripakan komitmen Grup Astra untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi para pelanggan yang mudik ke kampung halaman.

”Astra Siaga Lebaran senantiasa hadir untuk menemani mudik pelanggan agar lebih aman dan nyaman selama melakukan perjalanan mudik dan kembali bersilaturahmi dengan keluarga yang sudah lama terpisah jauh,” kata Loman dalam konferensi pers virtual, Selasa, 26 April 2022.

Semua fasilitas yang diberikan bagi para pemudik terlaksana berkat kolaborasi dan sinergi dari berbagai divisi bisnis Grup Astra, antara lain Astra Daihatsu, AUTO2000, Astra Isuzu, BMW Astra, Astra Peugeot, Astra UD Trucks, Lexus Sales Operation, Toyota Astra Motor, Garda Oto, FIF Group, Toyota Astra Financial Services, Astra Credit Companies (ACC), Shop And Drive, Astra Infra, Astra Honda Motor, Astra Motor, Mobil88 Astra, SEVA dan AstraWorld.

Pos Siaga Astra di 6 Lokasi

Astra Siaga Lebaran turut menyediakan lima pos siaga di sepanjang jalur mudik Pulau Jawa, yakni: Cikampek (Rest Area Tol Jakarta - Cikampek Km. 57), Cipali (Rest Area Tol Cipali Km. 102), Salatiga (Rest Area Tol Semarang - Solo Km. 456 A), Jombang (Rest Area Tol Jombang-Mojokerto Km. 695 A), Paiton (SPBU 5468310 Utama Raya, Krajan, Banyuglugur, Situbondo), dan satu pos di Lampung (Rest Area Tol Bakauheni Terbanggi Besar KM 87A arah Palembang di pos siaga).

para pemudik dapat singgah untuk melakukan pemeriksaan kendaraan berupa servis ringan dan fasilitas istirahat yang tersedia di pos rehat Astra.

Bale Santai Honda

Bale Santai Honda PT Astra Honda Motor (AHM) yang bekerja sama dengan main dealer, turut menyediakan Bale Santai Honda (BSH) mulai dari tanggal 28 April hingga 5 Mei 2022, sebagai fasilitas bagi pemudik khususnya para pengguna sepeda motor sebagai tempat beristirahat.

Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pos-pos Bale Santai Honda, meliputi free safety check, penjualan unit, diskon part, aksesoris dan apparel serta fasilitas lainnya.

Dan berikut informasi titik lokasi Bale Santai Honda 2022 di Tangerang (RM Singgalang - Jl Raya Serang KM 35), Cianjur: RM Lembur Kuring 2 - Jl. Raya Bandung, Ciranjang ), Tegal (Ponpes Al-Qur'an Zaenuddin - Pemalang No. KM 9), Madiun (Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan AHASS Siaga tersedia di 14 Lokasi), juga tersedia di Lampung, Serang, Tasikmalaya, Karawang, Cirebon, Sumedang, Brebes, Batang, Banyumas, Kebumen, Probolinggo, Malang, Mojokerto, dan Bali.

Kemudian AHM juga menyediakan AHASS Jaga, yaitu bengkel resmi yang khusus menyediakan layanan perawatan sepeda motor Honda yang tersebar di 140 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada program mudik kali ini, AHM memiliki rangkaian kegiatan agar pemudik memenuhi syarat kesehatan dari pemerintah. Program Vaksin Booster diselenggarakan oleh AHM bersama jaringannya untuk konsumen setia sepeda motor Honda.

Program vaksin ini diselenggarakan di beberapa wilayah antara lain Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Total peserta program vaksin ini ditargetkan sebanyak 1650 peserta.

Garda Oto

Garda Me Micro Persembahan Asuransi Astra Menambah kenyamanan dan keamanan pemudik selama periode mudik di Astra Siaga Lebaran, Asuransi Astra memberikan polis Garda Me Micro secara gratis bagi setiap pengunjung Pos Siaga. Garda Me Micro adalah asuransi yang memberikan santunan duka kepada ahli waris Peserta Asuransi atas meninggalnya Peserta Asuransi akibat kecelakaan santunan meninggal dunia senilai Rp 10 juta, untuk kedukaan akibat kecelakaan senilai Rp 500 ribu, santunan pemakaman akibat kecelakaan senilai Rp 500 ribu. Tidak menjamin kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal/melawan hukum.

Selama periode Astra Siaga Lebaran 28 April – 8 Mei 2022 Peserta yang mengunjungi Pos Siaga dapat mendownload Garda Mobile Otocare dan secara otomatis mendapatkan pesan berupa kode referral untuk mendapatkan polis Garda Me Micro melalui push Inbox.

Perlindungan polis Garda Me Micro akan berlaku selama 1 tahun sejak peserta mendapatkan polis melalui email yang terdaftar. Satu langkah mudah agar pelanggan terlindungi ini dipersembahkan oleh Asuransi Astra bagi para pemudik yang singgah di pos-pos siaga Astra. Program Astra Siaga Lebaran 2022 dapat diunduh melalui website sewa.id.

Layanan Astra Siaga Lebaran 2022 menyedikan sejumlah nomor darurat untuk membantu pemudik selama mudik Lebaran. Nomor-nomor tersebut adalah Call AstraWorld 1500-898, Call Garda Akses 1500-112, atau Honda Customer Care Center 1500-989. Selain nomor-nomor contact center diatas, pemudik juga bisa menggunakan WhatsApp ARA (AstraWorld Roadside Assistance) di 0895 38 1500898 untuk meminta layanan emergency Astra.

