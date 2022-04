Suzuki Tebar Promo Lebaran 2022, DP Rendah hingga Cashback Rp 2,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menawarkan promo, mulai dari hadiah, potongan harga, hingga uang muka (down payment) lebih rendah bagi konsumen yang melakukan pembelian di bulan Mei 2022 dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Promo tersebut berlaku hingga akhir Mei 2022 di Jabodetabek, khusus untuk pembelian All New Ertiga, XL7, New SX4 S-Cross, dan New Carry Pick Up.

“Suzuki turut merayakan momen spesial ini dengan menghadirkan promo menarik untuk pembelian mobil unggulan Suzuki untuk menemani perjalanan mudik Lebaran,” ujar Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Sukma Dewi dalam siaran pers, dikutip Jumat, 29 April 2022.

Melalui program Mobil Baru, Liburan Seru, konsumen yang ingin memiliki mobil XL7 akan mendapatkan keuntungan seperti DP 10 persen, bebas biaya angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon, hadiah langsung, dan extra cashback senilai Rp4 juta jika kendaraannya ditukar tambah dengan kendaraan Suzuki lainnya melalui Auto Value.

Untuk semua Konsumen XL7 akan mendapatkan hadiah E-toll dan voucher bensin gratis senilai Rp3 juta atau dapat digunakan sebagai potongan uang muka kredit, hingga pilihan hadiah langsung berupa logam mulia.

Suzuki juga memberikan promo untuk pembelian semua tipe All New Ertiga. Promo tersebut berupa DP sebesar 10 persen dengan pilihan tenor 6 tahun, bebas angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon dan hadiah langsung, serta extra cashback Rp2,5 juta apabila melakukan tukar tambah melalui Suzuki Autovalue.

Bagi konsumen yang beruntung akan mendapat logam mulia dan hadiah langsung yang diberikan di diler resmi Suzuki.

Untuk New Carry Pick Up, konsumen akan mendapatkan kemudahan berupa DP rendah, bebas biaya angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon, hingga berkesempatan memenangkan hadiah undian berupa sepeda motor Suzuki.

Bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman langsung mengendarai New Carry Pick Up, dapat melakukan test drive yang telah disediakan di diler-diler Suzuki di seluruh Indonesia.

Selain XL7, All New Ertiga, dan New Carry Pick Up, Suzuki memberikan promo untuk pembelian New SX4 S-Cross, berupa bebas biaya angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon, dan hadiah langsung yang akan diberikan di diler.

Bagi konsumen yang beruntung juga akan mendapatkan logam mulia dan voucher belanja senilai jutaan rupiah. Khusus Konsumen yang ingin melakukan tukar tambah melalui Auto Value akan mendapatkan extra cashback senilai Rp4 juta.

Sukma Dewi berharap melalui program tersebut pihaknya dapat memudahkan konsumen yang ingin melakukan perjalanan mudik dan balik menggunakan mobil dari Suzuki.

"Kami akan terus meningkatkan pelayanan untuk konsumen dengan memberikan beragam penawaran menarik dan produk berkualitas karena kepuasan konsumen adalah prioritas kami,” pungkas Sukma Dewi.



