Sistem Satu Arah Mudik Lebaran, GT Cikampek Utama Operasikan 30 Lajur Transaksi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk mengurai kemacetan.

Selama pemberlakuan one way, PT Jasa Marga memberlakukan maksimal 30 lajur transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama untuk melayani mobil yang menuju ke timur via Jalan Tol Trans Jawa.

Sebelumnya, hanya diberlakukan 26 lajur transaksi atau gardu tol. Sedangkan dalam kondisi normal, gardu tol yang dioperasikan hanya 15 lajur.

Pemudik yang melintasi GT Cikampek Utama diimbau mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan juga kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol.

Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080. Pemudik juga dapat mengakses informasi lalu lintas ini melalui aplikasi Travoy di perangkat Android dan iOS.

Berikut jadwal dan lokasi penetapan sistem satu arah dan ganjil genap saat Mudik Lebaran 2022:

Kamis, 28 April 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB di KM 47 (Tol Jakarta- Cikampek) sampai KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Jumat, 29 April 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 07.00 WIB sampai 24.00 WIB dari dari KM 47 sampai KM 414.

Sabtu, 30 April 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 07.00 WIB sampai 24.00 WIB dari KM 47 sampai KM 414.

Minggu, 1 Mei 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB dari KM 47 sampai dengan KM 414.

Adapun ganjil genap dan sistem satu arah di jalan tol saat Arus Balik Lebaran 2022 akan diterapkan mulai 6 hingga 8 Mei 2022. Berikut jadwal dan lokasinya:

Jumat, 6 Mei 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 14.00 WIB sampai 24.00 WIB mulai KM 414 sampai KM 47.

Sabtu, 7 Mei 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB dari KM 414 sampai KM 3 + 500.

Minggu, 8 Mei - Senin, 9 Mei 2022

Sistem satu arah dan ganjil genap berlaku mulai Minggu, 8 Mei, pukul 07.00 WIB sampai dengan Senin, 9 Mei, pukul 03.00 WIB dari KM 414 sampai KM 3+ 500.

