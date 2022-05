Cara Cek Pemberlakuan One Way via Google Maps

Polisi merapikan rambu kerucut pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 di Karawang, Jawa Barat, Jumat 29 April 2022. Polri menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (one way) dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur yang semula dari mulai ruas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 kini digeser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung kilometer 414 pada H-3 Lebaran 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda yang akan mudik dan ingin mengetahui apakah rute perjalanan Anda terkena kebijakan one way atau tidak, Anda dapat mengeceknya melalui aplikasi Google Maps.

“Cek Google Maps kamu saat mudik, jika ada rambu dilarang masuk, tandanya kepolisian masih menerapkan sistem One Way,” tulis akun instagram National Traffic Management Center @ntmc_polri seperti dikutip Tempo, Sabtu, 30 April 2022.

Bagaimana caranya?

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melihat rute perjalanan yang menerapkan one way di Google Maps adalah mengaktifkan fitur lokasi atau GPS di ponsel. Selanjutnya, pastikan ponsel memiliki koneksi internet agar dapat melihat rute-rute yang menerapkan kebijakan one way di Google Maps secara real-time.

Karena itu, apabila internet tidak stabil, maka Google Maps tidak meng-update kondisi secara langsung sehingga Anda wajib memiliki kuota internet agar Google Maps dapat memperbaharui kondisi lalu lintas sepanjang waktu secara berkala.

Untuk lebih lengkapnya, berikut cara melihat jalan yang menerapkan sistem one way di Google Maps:

Aktifkan GPS pada ponsel.

Bukalah aplikasi Google Maps.

Tentukan lokasi tujuan dengan menuliskan alamat lokasi tujuan di bar ‘search here’ di bagian atas.

Klik pada alamat yang akan dituju.

Kemudian, pilih opsi ‘direction’ untuk menunjukan rute menuju lokasi tujuan.

Pada tahap ini, Google Maps akan menunjukkan rute jalan dengan berbagai macam warna, mulai dari warna merah, kuning, dan biru. Selain itu, apabila terdapat jalan di rute yang akan Anda lalui terdapat rambu dilarang masuk, maka artinya jalan tersebut sedang menerapkan sistem one way .

Itulah cara cek pemberlakuan one way via Google Maps. Selain mempersiapkan segala kebutuhan seperti fisik, mental, dan kendaraan, mengetahui kondisi medan jalan termasuk one way juga perlu dilakukan agar perjalanan mudik Anda lancar.

NAUFAL RIDHWAN ALY

