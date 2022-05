4 Jalur Alternatif Jakarta - Bandung Saat One Way Arus Balik di Jalan Tol

Kepadatan kendaraan pemudik saat penerapan satu jalur (one way) di KM 110 ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 April 2022. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak mudik untuk jalur darat akan terjadi pada Jumat, 29 April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Saat penerapan sistem satu arah atau one way masyarakat yang hendak ke arah Bandung tidak bisa menggunakan jalan tol. Maka disarankan menggunakan jalur alternatif untuk menuju Bandung.

Kepolisian akan memberlakukan sistem satu arah atau one way saat arus balik Lebaran 2022. Sistem one way ini akan diterapkan mulai Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai Tol Karawang KM 47.

Masyarakat yang menuju Bandung masih bisa melintasi jalan tol apabila sistem one way dihentikan. Pasalnya, Kepolisian RI menyebutkan bahwa one way dilakukan secara situasional, bergantung pada kondisi arus lalu lintas.

Berikut jalur alternatif yang bisa digunakan untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung, dilansir dari akun Instagram resmi, @tmcpoldametro hari ini, Rabu, 4 Mei 2022:

Jalur Alternatif 1

Jagorawi - Puncak - Cisarua - Cipanas - Cianjur - Sukaluyu - Cipatat - Padalarang - Bandung

Jalur Alternatif 2

Jagorawi - Cibubur - Cileungsi - Jonggol - Cianjur - Padalarang - Bandung

Jalur Alternatif 3

Kalimalang - Kedungwaringin - Karawang - Purwakarta - Wanayasa - Lembang - Bandung

Jalur Alternatif 4

Kalimalang - Kedungwaringin - Karawang - Purwakarta - Sukatani - Darangdan - Cikalong - Padalarang - Bandung.

