Arus Balik Arah Jakarta dari Jawa Tengah Mulai Terlihat

TEMPO.CO, Jakarta - Arus balik mudik Lebaran dari Jawa Tengah menuju Jakarta mulai terlihat pada H+3 Lebaran atau Rabu, 4 Mei 2022. Berdasarkan pantauan Tempo, pemudik dari Solo maupun Jawa Timur terlihat melintas di Jalan Tol Solo-Semarang pada Rabu pagi.

Arah menuju Semarang terlihat relatif lancar. Sedangkan arus mudik pada H+3 dari arah Semarang menuju Surakarta terlihat padat. Terutama menjelang Pintu Tol Kalikangkung, Pintu Tol Banyumanik, dan di KM 423 hingga KM 435 Tol Semarang-Solo.

Berdasarkan pengamatan Tempo, ruas tol yang mengalami kemacetan disebabkan karena kontur jalan yang naik turun. Petugas kepolisian yang berjaga di ruas tol tersebut memberlakukan sistem contraflow untuk mengurai kemacetan.

Dari Semarang menuju Jakarta terlihat cukup lancar tanpa hambatan. Kepadatan hanya terjadi pada rest area karena banyak pemudik yang beristirahat dan mengisi bahan bakar kendaraannya.

Arus balik mudik Lebaran mulai memasuki Pintu Tol Cikampek Utama dari arah Semarang, Rabu sore, 4 Mei 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

Kemacetan terlihat di Pintu Tol Cikampek Utama pada Rabu sore. Namun demikian, situasi lalu lintas masih terlihat bergerak lancar.

Pemudik pada arus balik ini harus mewaspadai potensi kemacetan yang timbul di setiap rest area sepanjang Jalan Tol Semarang hingga Cikampek. Sama seperti arus mudik, pada arus balik ini rest area diperkirakan akan menjadi sumber kemacetan karena banyak pemudik yang mencoba masuk untuk beristirahat.

Potensi kemacetan juga dapat terjadi pada ruas tol Cikampek menuju Jakarta. Selepas Pintu Tol Cikampek Utama, pada sisi kiri jalan, terdapat rest area KM 62 dan pertemuan arus dari arah Bandung (Cipularang).

Sistem One Way 5 Mei 2022

Kepolisian akan menerapkan sistem one way atau satu arah pada hari Kamis, 5 Mei 2022, pukul 11.00 hingga 24.00 dari Pintu Tol Palimanan Utama KM 188 hingga KM 72 Cikampek. Dilanjutkan dengan contraflow hingga KM 47 Jakarta-Cikampek.

Dalam rekayasa ini, kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek akan diberikan relaksasi 1 lajur. Sistem one way akan diakhiri lebih cepat bila volume lalu lintas di jalur tersebut mulai berkurang.

