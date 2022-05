One Way Arus Balik Palimanan-Cikampek, Ini Jalur Alternatif Menuju Cirebon

Kepadatan kendaraan pemudik saat penerapan satu jalur (one way) di KM 110 ruas tol Cikopo-Palimanan, Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 April 2022. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak mudik untuk jalur darat akan terjadi pada Jumat, 29 April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah (one way) arus balik dari Gerbang Tol Palimanan KM 188 sampai dengan Tol Cikampek KM 72. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke Cirebon hingga Jawa Tengah disarankan melintasi jalur alternatif.

Polri bersama PT Jasa Marga memberikan tiga rekomendasi jalur alternatif menuju Cirebon dan Jawa Tengah. Jalur pertama, pengendara bisa memilih keluar melalui GT Karawang Barat, kemudian masuk ke Jalan Raya Pantura, dilanjutkan ke Jalan Raya Klari, Kosambi, Cikampek, Jomin, dan Pantura.

Kemudian jalur alternatif kedua, masyarakat disarankan melalui GT Karawang Timur, lalu dilanjutkan ke Klari - Pasar Kosambi - Jomin - Pantura. Sedangkan alternatif ketiga, pengendara bisa keluar dari GT Cikopo, kemudian menuju arah Simpang Jomin - Pantura.

Sebagai informasi, Korlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah arus balik Lebaran mulai hari ini, Kamis, 5 Mei 2022. One way akan diterapkan mulai pukul 11.00 sampai dengan 24.00 WIB, dan perpanjangan atau penghentian one way ini akan dilakukan secara situasional.

"One way akan diberlakukan hari ini pukul 11.00 sampai dengan 24.00 WIB, dari GT Palimanan utama KM 188 sampai KM 72 Cikampek. Kendaraan yang mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi 1 lajur," ujar Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi , dikutip dari laman NTMC Polri hari ini.

Firman mengungkapkan, apabila kepadatan arus lalu lintas mulai berkurang, maka pelaksanaan one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Namun jika kepadatan semakin meningkat, maka one way akan ditingkatkan.

"Apabila kepadatan meningkat, one way akan berlaku dari GT Palimanan Utama KM 188 sampai Tol Japek KM 47, tanpa relaksasi dan diperpanjang waktunya," ujarnya.

Sebelum memberlakukan sistem satu arah, kepolisian akan melakukan sterilisasi atau pembersihan lajur maupun rest area. Nantinya proses sterilisasi ini akan dilakukan selama 2 jam sebelum penerapan one way.

