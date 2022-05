Jalur One Way Diperpanjang dari KM 442 Bawen hingga KM 47 Jakarta-Cikampek

TEMPO.CO, Jakarta - Jasa Marga kembali memperpanjang jalur one way. Sejak pukul 22.20 WIB, one way berlaku mulai dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo hingga Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta, demikian Jasa Marga dalam keterangan resmi, 6 Mei 2022.

Sebelumnya, one way dari Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang juga telah diperpanjang hingga Km 428 Jalan Tol Semarang ABC sejak pukul 15.00 WIB.

Untuk memaksimalkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama menuju arah Jakarta saat pemberlakuan one way, saat ini Jasa Marga mengoperasikan 28 dari total 32 lajur transaksi yang tersedia.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman.

Jasa Marga mengimbau kepada pemudik untuk memantau kondisi lalu lintas arus balik melalui CCTV real time di jalan tol. Pantauan CCTV bisa diakses melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080.

