Bocoran Spesifikasi Mobil Listrik Apple, Bisa Menggunakan Perintah Suara Siri

TEMPO.CO, Jakarta - Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Apple, telah mengerjakan mobil self driving all-electric mereka yang diberi nama Project Titan. Meski menjadi salah satu mobil yang paling ditunggu kehadirannya, namun informasi mengenai spesifikasi mobil ini masih sangat minim.

Melansir laman Hindustan Times hari ini, Senin, 9 Mei 2022, baru-baru ini Apple telah merevisi salah satu pengajuan dari paten mobil listrik. Apple memperkenalkan teknologi perintah suara Siri yang membuat mobil ini seperti perangkat ponselnya, iPhone.

Tidak hanya itu, Apple juga diketahui telah merevisi teknologi mengemudi otonom pada Project Titan. Paten teknologi ini diberi nama Guidance of Autonomous Vehicles in Destination Vicinities Using Intent Signals.

Paten ini juga menjelaskan cara menggunakan layar sentuh smartphone dan sistem pengenalan suara untuk menjalankan berbagai tugas seperti memarkir mobil atau membawanya ke lokasi pemiliknya menginginkan.

Dalam sistem paten ini, sistem navigasi yang disematkan diklaim benar-benar bagus untuk membawa pengemudi ke tujuan. Peningkatan teknologi ini akan semakin meningkatkan kemampuan mengemudi otonom mobil Apple. Kehadiran asisten suara, Siri juga akan sangat penting untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

Dalam paten yang diajukan Apple, terlihat bahwa mobil akan menerima sinyal dari penumpang melalu perintah suara. Setelah menerima perintah itu, sistem mobil akan mengaktifkan kamera dan sensor onboard untuk menemukan tempat yang diinginkan dan mencapainya.

Paten asli Project Titan ini diajukan pada 2019, tetapi telah diperbarui secara signifikan baru-baru ini. Apple juga dikabarkan telah membatalkan pengajuan paten aslinya dan menggantinya dengan yang baru. Mobil listrik Apple ini diperkirakan mulai dipasarkan sekitar tahun 2025.

