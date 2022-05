Lalu Lintas Normal, Sisten One Way Arus Balik Dihentikan

Sistem one way atau satu arah arus balik di Tol Jatibening dari Cikampek menuju Gate Tol Halim, Jakarta, tampak lancar pada Sabtu pagi, 7 Mei 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem one way atau satu arah dari Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang hingga Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek ditutup sejak pukul 02.30 WIB. Penutupan ini didasarkan pada situasi arus lalu lintas, terutama arus balik Lebaran 2022, telah kembali normal.

"Setelah pukul 02.30 WIB, pelaksanaan one way dinyatakan selesai dan arus dibuka untuk kedua arah," demikian keterangan resmi Jasa Marga, 9 Mei 2022.

Sebelum ditutup, one way diberlakukan mulai dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang hingga Km 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Tidak hanya one way, atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga juga telah menutup contraflow Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta yang sebelumnya diberlakukan di Km 72 hingga Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

Sepanjang pemberlakuan one way pada periode arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri, Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan per jam tertinggi di gerbang tol utama dari Semarang menuju arah Jabotabek yang dioperasikan Jasa Marga, di antaranya sebagai berikut:- GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang mencapai 5.068 kendaraan per jam- GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama mencapai 9.090 kendaraan per jam.

