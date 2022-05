Hyundai Ioniq 5 Laku 1.700 Unit, Tipe Signature Long Range Paling Laris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan total penjualan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 sebanyak 1.700 surat pemesanan kendaraan (SPK).

Jumlah tersebut terhitung hingga Senin, 9 Mei 2022 untuk seluruh Indonesia sejak diluncurkan kurang lebih satu bulan lalu.

"Kami sangat apresiasi sambutan hangat masyarakat Indonesia terhadap produk BEV pertama Hyundai yang dirakit di Indonesia. Ini pencapaian dan motivasi baru bagi Hyundai untuk terus berinovasi ke depannya," kata Chief Operating Officer PT HMID Makmur dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 10 Mei 2022.

Dari empat varian yang dijual, tipe Ioniq 5 Signature Long Range menjadi model mobil terlaris. Penjualan mobil tipe ini melebih 70 persen dari total SPK yang didapat.

Kemudian diikuti penjualan mobil Hyundai Ioniq 5 model Signature Standard Range, Prime Long Range, dan Prime Standard Range.

Dalam pilihan warna, Gravitity Gold Matte menjadi yang paling banyak dipesan konsumen dengan persentase 50 persen lebih dari total SPK.

Warna yang menjadi pilihan selanjutnya adalah Magnetic Silver Metallic, Optic White, Midnight Black Pearl, dan Titan Gray Metallic.

Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama Hyundai yang dibangun di atas platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP). E-GMP merupakan sebuah platform yang dirancang Hyundai Motor Group khusus untuk model kendaraan BEV.

Mobil listrik ini tersedia dalam empat varian, yakni Prime Standar Range, Prime Long Range, Signature Standar Range, dan Signature Long Range. Tipe Prime Standar dan Signature Standar mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu 8,5 detik. Sementara tipe Prime Long Range dan Signature Long Range mampu menuntaskan jarak 0-100 km/jam dalam waktu 7,4 detik.

Soal jarak tempuh, Hyundai Ioniq 5 Prime Standar dan Signature Standar mampu menempuh jarak maksimal 384 km dalam sekali pengisian daya. Sedangkan tipe Prime Long Range mampu menempuh jarak 481 km dan tipe Signature Long Range sejauh 451 km.

Hyundai Ioniq 5 memiliki opsi pengisian daya yang bervariatif. Tipe Prime Standard dan Signature Standard butuh waktu 5 jam dan 6 jam untuk tipe Prime Long Range dan Signature Long Range. Waktu pengisian ini bisa dicapai dengan penggunaan fasilitas wall charger atau AC Charger.

Sementara dengan fast charging atau DC Charger kapasitas 50 kW, pengisian baterai hingga 80 persen membutuhkan waktu 46 menit untuk tipe Prime dan Signature Standar. Lalu untuk tipe Prime dan Signature Long Range membutuhkan waktu 57 menit.

Hyundai juga berencana menghadirkan fasilitas super fast-charging berdaya 350 kW yang bisa mengisi daya hingga 80 persen dalam waktu 18 menit.

Mobil listrik terbaru Hyundai ini turut dibekali fitur canggih seperti Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), hingga Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC w/ S&G).

Berikut adalah daftar harga Hyundai Ioniq 5 on the road (OTR) DKI Jakarta:

1. Hyundai Ioniq 5 Prime Standard Range - Rp 718 juta

2. Hyundai Ioniq 5 Prime Long Range - Rp 759 juta

3. Hyundai Ioniq 5 Signature Standard Range - Rp 779 juta

4. Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range - Rp 829 juta.

